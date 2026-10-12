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12 жовтня 2026, 18:24

Росія обіцяла поставити мільйони тонн дизелю: скільки насправді отримає світовий ринок і чи впадуть ціни

Домовленість президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизельного пального на світові ринки навряд чи суттєво знизить ціни для споживачів у США та інших країнах, — пише «Економічна правда, посилачючись на аналітиків Financial Times. Обіцяні обсяги занадто малі порівняно зі світовим попитом, а можливості російського експорту залежать від стану нафтопереробних заводів.

Домовленість президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизельного пального на світові ринки навряд чи суттєво знизить ціни для споживачів у США та інших країнах, — пише «Економічна правда, посилачючись на аналітиків Financial Times.
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Скільки дизелю Росія планує поставити на ринок

За умовами домовленості, в обмін на тимчасове послаблення санкцій Росія має негайно поставити 300 тис. тонн дизельного пального, ще 500 тис. тонн — у листопаді та 1 млн тонн — у грудні.

Однак навіть листопадова поставка обсягом 500 тис. тонн покриє менш як 4% світового попиту на дизель. Тому аналітики не очікують, що домовленість сама по собі зможе істотно вплинути на глобальні ціни.

Реальні обсяги експорту також залежать від роботи російських нафтопереробних заводів, які зазнавали атак українських безпілотників. Пошкодження НПЗ уже спричинили проблеми із забезпеченням Росії бензином, але ситуація з дизельним пальним відрізняється.

Чому в Росії вистачає дизелю, попри атаки на НПЗ

Російський ринок відчуває гостріші проблеми з бензином, оскільки більшість легкових автомобілів у країні працюють саме на ньому. Дизель переважно використовують вантажівки, сільськогосподарська та інша важка техніка, і його внутрішня пропозиція залишається відносно значною.

За оцінкою Сергія Вакуленка, колишнього керівника стратегічного відділу «Газпром нефти», який нині працює в Центрі Карнегі — Росія-Євразія в Берліні, російські НПЗ виробляють приблизно 5,8 млн тонн дизелю на місяць. Залежно від ситуації на ринку для експорту може бути доступно від 1,2 млн до 2 млн тонн щомісяця.

Водночас Росія обмежувала закордонні поставки пального. Заборону на експорт бензину продовжено до 31 січня 2027 року, а обмеження експорту дизелю переглядають і продовжують залежно від ситуації. Такі заходи мали запобігти дефіциту на внутрішньому ринку на тлі сезонного зростання попиту й атак на НПЗ.

Читайте також: США послабили санкції на російський дизель: про що Трамп домовився з Путіним

Чи допоможуть додаткові доходи фінансувати війну

За оцінками аналітиків, збільшення експорту дизелю може принести російським компаніям додатковий прибуток, але вплив на федеральний бюджет буде значно скромнішим.

Якби Росія експортувала 3 млн тонн дизельного пального щомісяця, за пів року експортери могли б заробити приблизно на $1,2 млрд більше, ніж за збереження чинних обмежень. Водночас додаткові надходження до федерального бюджету, з якого фінансують війну проти України, оцінюються лише приблизно у $100 млн.

Отже, угода може частково збільшити пропозицію дизелю на світовому ринку та принести прибутки російським експортерам. Проте її масштабу навряд чи вистачить, щоб суттєво послабити глобальний дефіцит або помітно знизити ціни для споживачів.
Як ми повідомляли, Домовленість Трампа про дизель з РФ: у Конгресі США готують опір

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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lider2000
lider2000
12 жовтня 2026, 18:35
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Уважаемая редакция, так же прошу вас предоставить детальную аналитику, сколько ЕС закупил энергоресурсов у врага с 2022 года, а также сколько в сутки прокачивается через Дружбу. Тогда картина будет выглядеть обьективней.
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