Україні потрібно майже $27 млрд до кінця року: Марченко пояснив, від чого залежить фінансування

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 жовтня 2026, 16:20

Україні потрібно майже $27 млрд до кінця року: Марченко пояснив, від чого залежить фінансування

До кінця року Україна має отримати від партнерів майже $27 млрд, однак надання частини коштів залежить від ухвалення законів, які Верховна Рада досі не підтримала. Міністр фінансів Сергій Марченко закликав депутатів проголосувати за законодавчі зміни. 12 жовтня з трибуни Верховної Ради він заявив: військові та соціальні виплати фінансуються вчасно, а капітальні видатки поставлено «на паузу» до голосування.

До кінця року Україна має отримати від партнерів майже $27 млрд, однак надання частини коштів залежить від ухвалення законів, які Верховна Рада досі не підтримала.
Капітальні видатки на паузі до ухвалення законів, яких вимагає ЄС - Марченко
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Виступаючи з трибуни парламенту, Марченко заявив, що грошове забезпечення військових виплачують вчасно, а соціальні видатки фінансують відповідно до плану. Капітальні видатки водночас «на паузі».

«Ми зараз не фінансуємо жодних капітальних видатків. Ми відновимо все фінансування, як тільки відповідні закони будуть ухвалені Радою», — сказав він, відповідаючи на запитання депутатів.

Читайте також: Світовий банк різко погіршив прогноз для України: у 2027 році очікують лише 1,5% зростання ВВП

Майже кожне запитання до міністра стосувалося недоцільного фінансування доріг. Дехто з депутатів згадав також про зростання видатків на марафон «Єдині новини» та на «Національний кешбек».

Марченко у відповідь повідомив: «Дороги не фінансуємо, а заборгованість, яка накопичена, буде розблокована після прийняття законів». За його словами, деякі зміни до законів Україна обіцяла Євросоюзу ще у 2025 році, але їх досі не проголосовано.

Один із депутатів запитав, що робить Кабмін, щоб «діра» в держбюджеті не зросла з 70 до 100 млрд грн. Марченко відповів, що це не «діра», а недонадходження податків через об'єктивні причини.

«Ви самі бачите, що відбувається. Обстріли інфраструктури, відключення світла», — сказав він.

Водночас він додав, що відповідні обставини не означають, що уряд не робить необхідних кроків.

«Ми наростили внутрішні запозичення», — наголосив міністр.

Марченко також запевнив, що ситуація з фінансуванням загалом контрольована, але потрібні гроші партнерів.

«Ситуація контрольована, єдине, що ми не можемо контролювати, — це виконання наших міжнародних зобов'язань», — сказав посадовець.

Читайте також: Чи є «діра» в Пенсійному фонді і чи вистачить на пенсії: Гетманцев про 251,3 млрд грн

Дефіцит платіжного балансу сягнув максимуму з 2010 року

За січень-серпень 2026 року дефіцит платіжного балансу України зріс до $9,66 млрд — це найгірший показник для цього періоду щонайменше з 2010 року. Особливо різке погіршення зафіксували в серпні: від'ємне сальдо становило $3,1 млрд проти $682 млн у липні, тобто збільшилося більш ніж у 4,5 раза.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, одним із чинників коливань залишається нерівномірне надходження міжнародного фінансування. Частина зовнішньої допомоги залежить від виконання Україною погоджених умов та ухвалення необхідних рішень, тому затримки з голосуваннями й отриманням траншів можуть впливати на місячну динаміку платіжного балансу.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
12 жовтня 2026, 17:25
#
Главное, что у нас есть армия, мова и вира! И словарь стийкости от «скумбрии по 8».
Победа неизбежна, а деньги — просто пыль.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами