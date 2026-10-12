Україні потрібно майже $27 млрд до кінця року: Марченко пояснив, від чого залежить фінансування

До кінця року Україна має отримати від партнерів майже $27 млрд, однак надання частини коштів залежить від ухвалення законів, які Верховна Рада досі не підтримала. Міністр фінансів Сергій Марченко закликав депутатів проголосувати за законодавчі зміни. 12 жовтня з трибуни Верховної Ради він заявив: військові та соціальні виплати фінансуються вчасно, а капітальні видатки поставлено «на паузу» до голосування.

Капітальні видатки на паузі до ухвалення законів, яких вимагає ЄС - Марченко

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Виступаючи з трибуни парламенту, Марченко заявив, що грошове забезпечення військових виплачують вчасно, а соціальні видатки фінансують відповідно до плану. Капітальні видатки водночас «на паузі».

«Ми зараз не фінансуємо жодних капітальних видатків. Ми відновимо все фінансування, як тільки відповідні закони будуть ухвалені Радою», — сказав він, відповідаючи на запитання депутатів.

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Майже кожне запитання до міністра стосувалося недоцільного фінансування доріг. Дехто з депутатів згадав також про зростання видатків на марафон «Єдині новини» та на «Національний кешбек».

Марченко у відповідь повідомив: «Дороги не фінансуємо, а заборгованість, яка накопичена, буде розблокована після прийняття законів». За його словами, деякі зміни до законів Україна обіцяла Євросоюзу ще у 2025 році, але їх досі не проголосовано.

Один із депутатів запитав, що робить Кабмін, щоб «діра» в держбюджеті не зросла з 70 до 100 млрд грн. Марченко відповів, що це не «діра», а недонадходження податків через об'єктивні причини.

«Ви самі бачите, що відбувається. Обстріли інфраструктури, відключення світла», — сказав він.

Водночас він додав, що відповідні обставини не означають, що уряд не робить необхідних кроків.

«Ми наростили внутрішні запозичення», — наголосив міністр.

Марченко також запевнив, що ситуація з фінансуванням загалом контрольована, але потрібні гроші партнерів.

«Ситуація контрольована, єдине, що ми не можемо контролювати, — це виконання наших міжнародних зобов'язань», — сказав посадовець.

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Дефіцит платіжного балансу сягнув максимуму з 2010 року

За січень-серпень 2026 року дефіцит платіжного балансу України зріс до $9,66 млрд — це найгірший показник для цього періоду щонайменше з 2010 року. Особливо різке погіршення зафіксували в серпні: від'ємне сальдо становило $3,1 млрд проти $682 млн у липні, тобто збільшилося більш ніж у 4,5 раза.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, одним із чинників коливань залишається нерівномірне надходження міжнародного фінансування. Частина зовнішньої допомоги залежить від виконання Україною погоджених умов та ухвалення необхідних рішень, тому затримки з голосуваннями й отриманням траншів можуть впливати на місячну динаміку платіжного балансу.