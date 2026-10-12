Три перекази за рік — і фінмоніторинг? ЄС готує нові правила для клієнтів обмінників і криптосервісів

Європейський орган із протидії відмиванню коштів AMLA пропонує нові критерії фінансового моніторингу клієнтів. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Для обмінників валют, сервісів грошових переказів і окремих криптопослуг три або більше операцій протягом 12 місяців можуть свідчити про постійні ділові відносини з клієнтом. Це означатиме необхідність оцінити, чи потрібно застосовувати процедури перевірки клієнта та подальшого моніторингу.

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Три операції за рік: кого стосуватимуться нові критерії

AMLA розробила проєкт технічних стандартів, які мають уніфікувати підходи до фінмоніторингу в країнах ЄС. Документ визначає, за якими ознаками фінансові установи та інші зобов’язані суб'єкти мають розрізняти разові операції й постійні відносини з клієнтами.

Для обмінників валют, операторів грошових переказів і визначених категорій криптосервісів однією з таких ознак пропонують вважати проведення трьох або більше операцій за останні 12 місяців.

Це не означає, що після третього переказу клієнта автоматично визнають підозрілим або заблокують його кошти. Критерій потрібен, щоб визначити характер відносин із клієнтом і вирішити, чи необхідні належна перевірка та подальший моніторинг.

Як визначатимуть пов’язані платежі

Окремий блок правил стосується операцій, які формально проводять окремо, але фактично вони можуть бути частинами однієї фінансової схеми.

Під час оцінки пропонують враховувати:

спільне або подібне походження коштів, їхнього отримувача чи призначення платежів;

зв’язок між операціями, які здійснюють для однієї покупки або спільної мети;

використання спільної цифрової інфраструктури чи посередників;

зв’язки між клієнтами, зокрема родинні відносини, ділове партнерство або узгоджені дії.

Для обміну валют, грошових переказів і визначених криптопослуг передбачено окремий часовий критерій: під час пошуку пов’язаних операцій необхідно враховувати період в один місяць.

Такі правила мають допомогти виявляти дроблення платежів на менші суми, щоб обійти вимоги фінансового контролю, а також схеми з так званими дропами — людьми, чиї рахунки використовують для проведення чужих коштів.



Водночас родинний зв’язок сам по собі не робить платежі підозрілими. Фінансові установи повинні оцінювати сукупність обставин, а жодна окрема ознака не має бути вирішальною. Додатково збирати інформацію лише для встановлення зв’язків між операціями проєкт не вимагає: потрібно використовувати дані, які вже є в установи або до яких вона повинна мати доступ.

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Коли правила можуть запрацювати

AMLA завершила підготовку проєкту стандартів наприкінці вересня, а 1 жовтня 2026 року передала його Європейській комісії для ухвалення. Станом на 12 жовтня це ще не остаточно чинні правила.

Після ухвалення та офіційного опублікування документ має набути чинності на 20-й день після публікації. Застосовувати його планують через шість місяців після набрання чинності. Отже, конкретна дата залежить від подальших кроків Єврокомісії.

Для українців нові вимоги матимуть значення під час користування європейськими обмінниками, сервісами переказів і криптоплатформами, на які поширюватимуться правила ЄС. Це може стосуватися й дистанційного користування такими сервісами з України. Водночас проєкт не означає автоматичного запровадження аналогічних вимог для всіх фінансових операцій усередині України.

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