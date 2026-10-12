Роботодавець оплачує житло працівнику: які податки доведеться сплатити

Якщо компанія оплачує працівнику орендовану квартиру або компенсує витрати на житло, тоді з такої допомоги в окремих випадках потрібно сплачувати податки. Йдеться про 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Хто має сплачувати ці податки, чи потрібно подавати декларацію та які є винятки, пояснили в Державній податковій службі.

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Коли оплата житла оподатковується

Податки потрібно сплачувати у двох випадках. Перший — коли працівник самостійно орендує квартиру, а роботодавець компенсує йому витрати. Другий — коли компанія сама орендує житло для співробітника та платить безпосередньо власнику квартири.

В обох випадках вартість житла або компенсацію за його оренду вважають додатковим благом працівника, яке підлягає оподаткуванню. Сам факт, що така виплата передбачена трудовим договором, не звільняє її від податків.

«Навіть якщо оплата чи компенсація оренди житла передбачена трудовим договором, це саме по собі не звільняє такий дохід від оподаткування», — йдеться у публікації на сайті ДПС.

Для таких доходів передбачено 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Якщо компанія сама орендує квартиру для працівника, під час розрахунку ПДФО застосовують правила оподаткування доходів у негрошовій формі. Адже людина отримує не гроші, а оплачену роботодавцем послугу проживання.

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Хто сплачує податки та чи потрібно подавати декларацію

Працівнику не потрібно самостійно розраховувати податки й перераховувати їх до бюджету. Це обов’язок роботодавця, який виступає податковим агентом: він нараховує, утримує та сплачує податки з доходу працівника.

Якщо роботодавець утримав податки, подавати річну декларацію про майновий стан і доходи лише через оплату або компенсацію оренди житла не потрібно.

Окремі правила діють для державних службовців та інших осіб, на яких поширюються вимоги фінансового контролю. Вони мають декларувати відомості про місце проживання, користування нерухомістю та отримані доходи відповідно до законодавства про запобігання корупції.

Коли оплата житла не оподатковується

Податковий кодекс передбачає виняток для безоплатного користування житлом або іншим майном, яке належить роботодавцю. Такий дохід не оподатковується за відповідною нормою, якщо надання житла пов’язане з виконанням трудових обов’язків і передбачене трудовим договором, колективним договором або законом у встановлених ним межах.

Цей виняток не поширюється автоматично на ситуації, коли роботодавець компенсує працівнику витрати на оренду квартири або сам винаймає житло в іншого власника. У таких випадках оплата чи компенсація може вважатися додатковим благом і підлягати оподаткуванню.

Нагадаємо

У Києві впав попит на оренду квартир, але зріс інтерес до купівлі. У вересні 2026 року ринок нерухомості Києва показав різну динаміку в сегментах оренди та купівлі. Попит на довгострокову оренду квартир помітно знизився, тоді як інтерес до купівлі житла, навпаки, дещо зріс. Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість, у якому порівняли показники вересня із серпнем 2026 року.