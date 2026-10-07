ЄС погодив рекордне розширення санкцій проти росії

Посли країн Євросоюзу погодили 22 пакет санкцій проти росії, який стане найбільшим одноразовим розширенням «чорного списку» з початку війни, повідомляє Euronews.

Посли країн Євросоюзу погодили 22 пакет санкцій проти росії, який стане найбільшим одноразовим розширенням «чорного списку» з початку війни.

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Хто потрапив під санкції

Під обмеження мають потрапити 1646 фізичних та юридичних осіб. Reuters писав, що основна частина близько 1570 фігурантів пов'язана з російським військово-промисловим комплексом, причому більше половини з них мають відношення до виробництва ракет.

Окремо санкції запровадять проти 77 депутатів, «обраних» на окупованих теренах України на вересневих виборах Думи.

Затвердити новий список санкцій мають у понеділок, 12 жовтня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.