Посли країн Євросоюзу погодили 22 пакет санкцій проти росії, який стане найбільшим одноразовим розширенням «чорного списку» з початку війни, повідомляє Euronews.
7 жовтня 2026, 17:45
ЄС погодив рекордне розширення санкцій проти росії
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Хто потрапив під санкції
Під обмеження мають потрапити 1646 фізичних та юридичних осіб. Reuters писав, що основна частина близько 1570 фігурантів пов'язана з російським військово-промисловим комплексом, причому більше половини з них мають відношення до виробництва ракет.
Окремо санкції запровадять проти 77 депутатів, «обраних» на окупованих теренах України на вересневих виборах Думи.
Затвердити новий список санкцій мають у понеділок, 12 жовтня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.
Джерело: Мінфін
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