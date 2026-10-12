Місцевим бюджетам обмежили платежі: під загрозою пальне для швидких, укриття та підготовка до зими

У громадах виникли проблеми з оплатою пального для автомобілів екстреної медичної допомоги, робіт із розбирання завалів після обстрілів, облаштування укриттів і підготовки до опалювального сезону. Про це заявила Асоціація міст України. Причиною стали додаткові обмеження на бюджетні платежі, запроваджені урядом.

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Які платежі громад опинилися під загрозою

Громади повідомляють про затримки з розрахунками за пальне для медичних автомобілів і техніки, необхідної для ліквідації наслідків російських обстрілів.

Також виникли проблеми з оплатою обладнання та робіт для підготовки до опалювального сезону, виконання планів стійкості й завершення проєктів будівництва укриттів.

Асоціація міст України попереджає, що через неможливість провести місцеве співфінансування можуть зупинитися навіть проєкти, які реалізують за міжнародної допомоги. Використати для таких потреб кредитні кошти також не вдається.

Водночас договори вже укладені, а частина робіт виконана, однак підрядники не отримують оплату. Це створює борги й ризикує затримати подальші роботи.

Чому Казначейство обмежує платежі

Наприкінці вересня Кабінет міністрів запровадив новий механізм управління ресурсом єдиного казначейського рахунку (ЄКР). Він почав діяти в жовтні й застосовуватиметься до 31 грудня 2026 року.

У Міністерстві фінансів пояснюють рішення відставанням надходжень міжнародної фінансової допомоги від запланованих показників. Якщо прогнозованих коштів на ЄКР не вистачає для фінансування всіх видатків, Казначейство проводить платежі відповідно до визначеної черговості.

До пріоритетних напрямів належать безпека й оборона, обслуговування державного боргу, пенсії, зарплати та соціальні виплати. Обмеження стосуються також місцевих бюджетів.

Правові підстави для особливого режиму казначейських операцій під час воєнного стану передбачені пунктом 22 розділу VI Бюджетного кодексу. Черговість проведення платежів визначає, зокрема, постанова Кабміну № 590.

Народна депутатка Ніна Южаніна звертає увагу на питання, яке потребує окремого пояснення уряду: за яким порядком громади можуть оплачувати укриття, аварійні роботи, заходи стійкості та пальне, необхідне для забезпечення життєдіяльності населення.

Чому 185,6 млрд грн на рахунках не гарантують оплату

За даними Мінфіну, станом на 1 жовтня залишки коштів місцевих бюджетів і бюджетних установ становили 185,6 млрд грн за загальним і спеціальним фондами.

Однак ця сума не означає, що всі кошти вільні для використання або доступні для негайної оплати будь-яких видатків. До неї входять, зокрема, кошти бюджетних установ і спеціального фонду, які можуть мати цільове призначення або бути пов’язаними з уже взятими зобов’язаннями.

Як пояснює депутатка, залишки кожного місцевого бюджету обліковуються окремо, тоді як ресурс для казначейських розрахунків консолідується на єдиному казначейському рахунку. Це не означає, що кошти громад стають доходами державного бюджету.

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Отже, наявність залишків у конкретному місцевому бюджеті не гарантує, що Казначейство проведе платіж у потрібний момент. Розрахунки можуть відкладатися через запроваджену черговість і обмежений ресурс ЄКР.

Южаніна наголошує на необхідності оприлюднити структуру залишків і пояснити, яка частина цих коштів справді доступна для першочергових потреб громад. Також залишається відкритим питання, коли відновлять оплату робіт і товарів, критично важливих для безпеки людей та підготовки до зими.

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