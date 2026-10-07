Міністерство фінансів України 6 жовтня залучило до державного бюджету 2,21 млрд грн за результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
7 жовтня 2026, 9:10
Держава залучила 2,21 млрд грн: під які ставки Мінфін продав ОВДП
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Під які ставки розмістили облігації
Однорічні гривневі ОВДП із дохідністю 15,14% річних принесли бюджету 1,009 млрд грн.
Ще 1,202 млрд грн вдалося залучити від продажу трирічних облігацій. Їхня дохідність становила 16,49% річних.
Таким чином, цього разу інвесторам запропонували лише гривневі папери зі строком обігу один та три роки.
Скільки держава залучила з початку року
Від початку 2026 року через розміщення ОВДП держава вже залучила понад 349,35 млрд грн.
З початку повномасштабної війни загальна сума залучених через внутрішні державні облігації коштів перевищила 2,36 трлн грн.
ОВДП залишаються одним із основних інструментів внутрішнього фінансування державного бюджету.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі