Держава залучила 2,21 млрд грн: під які ставки Мінфін продав ОВДП

Міністерство фінансів України 6 жовтня залучило до державного бюджету 2,21 млрд грн за результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Міністерство фінансів України 6 жовтня залучило до державного бюджету 2,21 млрд грн за результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

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Під які ставки розмістили облігації

Однорічні гривневі ОВДП із дохідністю 15,14% річних принесли бюджету 1,009 млрд грн.

Ще 1,202 млрд грн вдалося залучити від продажу трирічних облігацій. Їхня дохідність становила 16,49% річних.

Таким чином, цього разу інвесторам запропонували лише гривневі папери зі строком обігу один та три роки.

Скільки держава залучила з початку року

Від початку 2026 року через розміщення ОВДП держава вже залучила понад 349,35 млрд грн.

З початку повномасштабної війни загальна сума залучених через внутрішні державні облігації коштів перевищила 2,36 трлн грн.

ОВДП залишаються одним із основних інструментів внутрішнього фінансування державного бюджету.