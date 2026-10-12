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12 жовтня 2026, 12:55

Китай розкрив умови поставок гібридних авто до ЄС: що відомо про квоту

Китай заявив, що за угодою з ЄС його гібридні авто отримають квоту, не нижчу за ту, яку мають інші постачальники до блоку. У Пекіні наголошують, що угода не позбавляє компанії експортних можливостей і водночас знижує ризики торговельної війни. Про це пише Bloomberg.

Китай заявив, що за угодою з ЄС його гібридні авто отримають квоту, не нижчу за ту, яку мають інші постачальники до блоку.
Китайські виробники гібридних авто матимуть в ЄС квоту не нижчу, ніж інші постачальники
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Пекін і Брюссель прокоментували нову домовленість про китайські гібридні авто. Міністерство комерції КНР заявило, що це забезпечить компаніям «простір для експорту та стабільного зростання». Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, своєю чергою, наголосив на можливості скоротити китайський експорт більш ніж удвічі.

Про домовленість стало відомо після минулотижневих переговорів у Пекіні між міністром комерції Китаю Ваном Веньтао та Шефчовичем. У спільній заяві за їхніми підсумками йшлося про «порозуміння щодо торгівлі гібридними автомобілями відповідно до норм СОТ», але подробиць не повідомили. КНР роз'яснила їх вперше у понеділок 12 жовтня.

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Що кажуть у Пекіні, а що в Брюсселі

За заявою міністерства, сторони погодили «висхідну домовленість», за основу якої взято рівень поставок гібридів до ЄС у 2025 році. Китай матиме квоту, не нижчу за ту, що надана іншим постачальникам блоку. Відомство послалося на дані ЄС: торік до блоку ввезли 302 тис. гібридних авто, тоді як у 2024 році — 107 тис.

Водночас Пекін наголосив, що будь-яка домовленість має відповідати правилам СОТ. Китай залишає за собою всі права в межах цієї організації, зокрема право вимагати торговельної компенсації. «На засадах взаємності та взаємної вигоди зазначений консенсус ефективно захищає реальні інтереси китайських підприємств і запобігає ескалації торговельних тертів між Китаєм і ЄС», — заявив речник міністерства.

Шефчович у п'ятницю розповів журналістам, що сторони дійшли спільного розуміння: стримувати експорт гібридів і плагін-гібридів з Китаю до ЄС. За його словами, домовленість «відкриває перспективу скоротити китайський експорт більш ніж наполовину».

Bloomberg у неділю повідомляв, що ЄС обмежить імпорт китайських гібридів на рівні 350 тис. авто на рік. Захисний захід може набути чинності вже 1 грудня. Міністерство комерції КНР цю цифру не підтвердило.

Нагадаємо

Європейський Союз і Китай домовилися про умови торгівлі гібридними автомобілями, заявивши, що домовленість відповідає правилам Світової організації торгівлі. Водночас сторони продовжать переговори щодо цінових зобов’язань і процедур перегляду в межах розслідування ЄС щодо китайських електромобілів.

Раніше Брюссель закликав Пекін обмежити експорт китайських гібридів і попередив про можливі захисні заходи. ЄС також посилює тиск на Китай через торговельний дисбаланс: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що у 2025 році дефіцит торгівлі з КНР сягнув €1 млрд на день.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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