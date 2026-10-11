Электромобили Volkswagen загораются: владельцев ID.4 просят не заряжать авто выше 80%

Volkswagen отзывает 22 524 электрокроссовера ID.4 из-за риска возгорания высоковольтной батареи. Как пишет издание Autoblog, производитель пока не установил причину проблемы, поэтому до появления окончательного решения владельцам рекомендуют не заряжать автомобили более чем на 80%.

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Volkswagen объявил о новой кампании по отзыву электрокроссоверов ID.4 из-за риска возгорания высоковольтной батареи. Она охватывает 22 524 автомобиля, изготовленных с 1 января 2023 года по 1 февраля 2025 года.

Как пишет Autoblog со ссылкой на обновленный отчет Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), инженеры Volkswagen до сих пор не определили причину неисправности. Производитель выясняет, при каких условиях в батарее может возникнуть так называемое тепловое распространение — процесс, способный вызвать воспламенение.

Почему владельцам советуют ограничить зарядку

Пока Volkswagen не разработает окончательное решение, владельцам советуют заряжать батарею не более чем до 80%. По возможности компания планирует дистанционно обновить программное обеспечение автомобилей, чтобы временно ограничить максимальный уровень заряда.

По данным производителя, опасный сценарий может возникнуть при определенных профилях зарядки, если уровень заряда превышает 80%. В то же время Volkswagen пока не выяснил, связана ли проблема с конкретной мощностью зарядки, рекуперацией энергии или другими факторами.

Комитет по безопасности продукции Volkswagen Group также обратился к поставщику аккумуляторных элементов SK Battery America Inc. с просьбой предоставить дополнительные разъяснения по производственным процессам и возможным срокам устранения проблемы.

Компания отмечает, что автомобили, выпущенные вне определенного периода производства, содержат аккумуляторные элементы, изготовленные вне подозреваемого временного диапазона, либо имеют достаточные данные, свидетельствующие о соблюдении установленного порога зарядки.

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Когда появится окончательное решение

Volkswagen пока не определил сроки устранения неисправности. По информации Autoblog, следующие сообщения для владельцев ID.4 ожидаются 27 ноября. Хотя проверить автомобиль по VIN-коду уже можно, ориентировочной даты завершения ремонта производитель не назвал.

Как отмечает издание, это очередной отзыв ID.4 в этом году, связанный с рисками для батареи. Ранее в США отозвали около 44 тысяч таких автомобилей, а в Европе — примерно 94 тысячи. В некоторых случаях для устранения проблемы приходилось заменять аккумуляторные модули.