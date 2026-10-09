Китай домовився з Європою щодо автомобілів: які обмеження можуть торкнутися імпорту

Європейський Союз і Китай досягли домовленості щодо торгівлі гібридними автомобілями. У Міністерстві комерції КНР заявили, що угода відповідає правилам Світової організації торгівлі (СОТ). Водночас сторони продовжать переговори щодо цінових зобов’язань і процедур перегляду в межах розслідування ЄС стосовно китайських електромобілів. Про це по відомляє Investing.com

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Правила СОТ регулюють міжнародну торгівлю та мають забезпечувати чесну конкуренцію між країнами. Вони, зокрема, забороняють окремі види субсидій, безпосередньо пов’язаних з експортом, але не будь-яку державну підтримку виробників. Якщо субсидований імпорт завдає шкоди місцевим компаніям, країна за певних умов може запровадити компенсаційні мита.

Перед переговорами в Пекіні ЗМІ повідомляли, що ЄС розглядає можливість запровадження квот на імпорт китайських гібридних автомобілів. Раніше Брюссель закликав Пекін обмежити їхній експорт, попереджаючи про можливі захисні заходи в разі відмови.

Єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович, який зустрічався з міністром комерції Китаю Ван Веньтао та віцепрем'єром Хе Ліфеном, наступного тижня поінформує лідерів ЄС про результати переговорів.

Чому ЄС посилює тиск на Китай

Європейські чиновники дедалі частіше говорять про необхідність усунути дисбаланс у торгівлі з Китаєм. У вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2025 році дефіцит торгівлі ЄС із КНР сягнув €1 млрд на день. Вона пообіцяла використовувати всі доступні інструменти для відновлення балансу.

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Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також запропонували новий механізм швидкого реагування, який потенційно може обмежувати доступ китайських компаній до єдиного ринку ЄС.

Старший економіст Bank of America з питань Китаю Бенсон Ву вважає, що Євросоюз поступово переходить до жорсткішої позиції щодо Пекіна в торговельних та економічних питаннях. Особливо помітним, за його оцінкою, є посилення риторики Німеччини та Франції, які приділяють більше уваги економічній безпеці, конкурентоспроможності промисловості та взаємному доступу до ринків.

Водночас економіст вважає малоймовірним негайне запровадження масштабних торговельних обмежень. Такі рішення потребують тривалих переговорів і узгодження на рівні ЄС. Нинішні дискусії він розглядає радше як спосіб посилити переговорні позиції Брюсселя, а не як сигнал про неминуче обмеження доступу китайських товарів до європейського ринку.

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