Нафтопродукти принесли бюджету 22,4 млрд грн: які товари забезпечили митні надходження у вересні

У вересні 2026 року до державного бюджету України надійшло 75,2 млрд грн митних платежів. Це на 8,6 млрд грн, або 12,9%, більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомила Державна митна служба України.

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Найбільше надходжень забезпечив імпорт нафтопродуктів — 22,4 млрд грн. Ще 6,2 млрд грн бюджет отримав від ввезення легкових автомобілів, а 2,1 млрд грн — від природного та нафтового газу.

Серед інших товарів, які забезпечили значні митні надходження у вересні:

електричні телефонні апарати — 1,4 млрд грн;

моторні транспортні засоби — 1,2 млрд грн;

продукція, що містить тютюн, нікотин та їхні замінники, — 937 млн грн;

машини автоматичного оброблення інформації — 822 млн грн;

частини та пристрої транспортних засобів — 745 млн грн;

нові пневматичні гумові шини — 680 млн грн;

електричні акумулятори — 663 млн грн.

Як змінився імпорт за рік

За даними митної служби, у вересні 2026 року порівняно з вереснем минулого року фізичні обсяги імпорту, виміряні за вагою, скоротилися на 26,9%. Водночас вартість імпортованих товарів у доларовому еквіваленті зросла на 1%.

Податкове навантаження на кожен долар вартості імпортованих товарів у перерахунку на кілограм збільшилося на 42,3%.

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Таким чином, попри скорочення вагових обсягів імпорту, митні надходження у вересні зросли. Серед наведених митницею показників також помітне суттєве збільшення податкового навантаження на імпортовані товари.

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