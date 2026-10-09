Хто скуповує державні облігації України: банки скорочують вкладення, а українці додають по 4 млрд грн щомісяця

За січень-серпень 2026 року портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків скоротився на 9 млрд грн — до 922,67 млрд грн. Найбільше зменшили вкладення ПриватБанк та Укргазбанк , тоді як окремі банки, зокрема Універсал Банк і ПУМБ , навпаки, наростили портфелі. Такі дані наводить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Які банки збільшили портфель ОВДП

Найбільше державних облігацій за вісім місяців придбав Універсал Банк, який працює зокрема з клієнтами monobank. Його портфель зріс на 6,06 млрд грн — до 19,81 млрд грн.

Серед інших банків, які наростили вкладення:

ПУМБ — на 5,22 млрд грн, до 33,63 млрд грн;

Райффайзен Банк — на 3,82 млрд грн, до 42,44 млрд грн;

Укрсиббанк — на 3,58 млрд грн, до 29,41 млрд грн;

Банк «Південний» — на 2,19 млрд грн, до 8,44 млрд грн.

Хто найбільше скоротив вкладення

Найбільше зменшив портфель ОВДП ПриватБанк — на 23,07 млрд грн, до 351,82 млрд грн. Проте він залишається найбільшим власником державних облігацій серед банків у наведеній аналітиці.

Також скорочення зафіксували:

Укргазбанк — на 9,79 млрд грн, до 40,91 млрд грн;

КБ «Глобус» — на 6,18 млрд грн, до 4,35 млрд грн;

Укрексімбанк — на 2,71 млрд грн, до 55,90 млрд грн.

Аналітик зауважує, що зменшення портфеля не обов'язково означає продаж облігацій: частина паперів могла бути погашена.

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Громадяни збільшують вкладення, а банки скорочують

За оцінкою Шевчишина, фізичні особи залишаються основною групою інвесторів, яка стабільно нарощує вкладення в гривневі ОВДП. У середньому їхній портфель збільшується приблизно на 4 млрд грн щомісяця.

Водночас покупки бізнесу майже зупинилися, а в останні місяці аналітик фіксує від'ємну динаміку. Обсяги вкладень нерезидентів залишаються незначними порівняно з портфелями інших категорій власників.

Таким чином, загальне скорочення банківського портфеля не означає, що всі установи виходять із державних облігацій: одні банки нарощують вкладення, інші зменшують їх через продаж або погашення паперів. На цьому тлі саме населення продовжує забезпечувати стабільний приріст інвестицій у гривневі ОВДП.

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