За січень-серпень 2026 року портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків скоротився на 9 млрд грн — до 922,67 млрд грн. Найбільше зменшили вкладення ПриватБанк та Укргазбанк, тоді як окремі банки, зокрема Універсал Банк і ПУМБ, навпаки, наростили портфелі. Такі дані наводить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Хто скуповує державні облігації України: банки скорочують вкладення, а українці додають по 4 млрд грн щомісяця
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Які банки збільшили портфель ОВДП
Найбільше державних облігацій за вісім місяців придбав Універсал Банк, який працює зокрема з клієнтами monobank. Його портфель зріс на 6,06 млрд грн — до 19,81 млрд грн.
Серед інших банків, які наростили вкладення:
-
ПУМБ — на 5,22 млрд грн, до 33,63 млрд грн;
-
Райффайзен Банк — на 3,82 млрд грн, до 42,44 млрд грн;
-
Укрсиббанк — на 3,58 млрд грн, до 29,41 млрд грн;
-
Банк «Південний» — на 2,19 млрд грн, до 8,44 млрд грн.
Хто найбільше скоротив вкладення
Найбільше зменшив портфель ОВДП ПриватБанк — на 23,07 млрд грн, до 351,82 млрд грн. Проте він залишається найбільшим власником державних облігацій серед банків у наведеній аналітиці.
Також скорочення зафіксували:
-
Укргазбанк — на 9,79 млрд грн, до 40,91 млрд грн;
-
КБ «Глобус» — на 6,18 млрд грн, до 4,35 млрд грн;
-
Укрексімбанк — на 2,71 млрд грн, до 55,90 млрд грн.
Аналітик зауважує, що зменшення портфеля не обов'язково означає продаж облігацій: частина паперів могла бути погашена.
Читайте також: Майже 2 трлн грн в ОВДП: скільки державних облігацій мають банки, бізнес і громадяни
Громадяни збільшують вкладення, а банки скорочують
За оцінкою Шевчишина, фізичні особи залишаються основною групою інвесторів, яка стабільно нарощує вкладення в гривневі ОВДП. У середньому їхній портфель збільшується приблизно на 4 млрд грн щомісяця.
Водночас покупки бізнесу майже зупинилися, а в останні місяці аналітик фіксує від'ємну динаміку. Обсяги вкладень нерезидентів залишаються незначними порівняно з портфелями інших категорій власників.
Таким чином, загальне скорочення банківського портфеля не означає, що всі установи виходять із державних облігацій: одні банки нарощують вкладення, інші зменшують їх через продаж або погашення паперів. На цьому тлі саме населення продовжує забезпечувати стабільний приріст інвестицій у гривневі ОВДП.
Як ми писали, З початку року ОВДП принесли бюджету майже 374 млрд грн: яку дохідність отримують інвестори
Коментарі - 1
Населення збільшило вкладення з 75 млрд до 110 млрд.
Бізнес зменшив вкладення з 85 млрд до 77 млрд. (при чому значна частина вкладень змушена правилами для банків).
Висновок — банки мають в штаті аналітиків, і виходять з піраміди. А населення вірить рекламі і збільшує вкладення, не думаючи.
На що це схоже?
Знаменитое биржевое правило, которое в оригинале звучит так: «Когда даже чистильщики обуви начинают интересоваться акциями, пора уходить с рынка»
Легенда гласит, что накануне великого биржевого краха 1929 года Джозеф Кеннеди остановился на улице Нью-Йорка почистить туфли. Мальчик-чистильщик во время работы неожиданно спросил его, стоит ли сейчас покупать акции нефтяных компаний, и дал пару «советов». Кеннеди понял: если на рынок пришли даже самые бедные и финансово непросвещённые слои населения, значит, акции покупать больше некому — рынок перегрет и находится на самом пике. Он вернулся в офис и успел распродать свои активы до того, как Уолл-стрит рухнула.
Смысл правила от этого не меняется: когда о легких деньгах на бирже начинают говорить люди, максимально далёкие от мира финансов, — это главный индикатор скорого обвала («рыночного пузыря»).
На ринок овдп починають виходити домогосподарки, а бізнеси втікають — значить чекай біди ((.