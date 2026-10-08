Перекази євро можуть стати простішими й дешевшими: Україна готує вступ до SEPA

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 жовтня 2026, 17:24

Перекази євро можуть стати простішими й дешевшими: Україна готує вступ до SEPA

Україна планує у грудні 2026 року подати заявку на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро. До цього уряд і Національний банк мають завершити підготовку українського законодавства та виконати вимоги Європейської платіжної ради. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на урядовий план пріоритетних дій.

Україна планує у грудні 2026 року подати заявку на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Для приєднання Україна має привести низку норм у відповідність до європейських вимог, зокрема у сфері фінансового моніторингу та протидії відмиванню коштів. Для цього Верховна Рада має розглянути законопроєкти № 14327-д, № 15501 та № 15503, які стосуються виконання критеріїв, необхідних для приєднання до SEPA.

Що SEPA змінить для звичайних українців

SEPA — це спільні правила для платежів у євро. Вони дозволяють проводити транскордонні перекази за єдиними стандартами, фактично наближаючи їх до звичайних внутрішніх платежів.

Для громадян це насамперед означатиме:

Простіші перекази в євро. Переказ із рахунку в українському банку до банку в країні SEPA зможе проходити за стандартизованою процедурою, без нинішньої кількості окремих вимог та посередницьких процедур.

Потенційно нижчу вартість. SEPA створена для того, щоб транскордонні єврові платежі були простішими, швидшими та дешевшими. Водночас конкретну комісію в Україні визначатиме сам банк, тому саме приєднання не означає автоматичної нульової комісії.

Зручніше отримувати гроші з Європи. Це особливо важливо для українців, які працюють, навчаються або мають родичів у країнах Європи. У SEPA можна використовувати один платіжний рахунок для переказів між різними країнами.

Регулярні платежі. Система також підтримує прямі списання з рахунку — наприклад, для регулярної оплати послуг або підписок, якщо конкретний банк підтримуватиме такий сервіс.

Читайте також: НБУ сподівається на вступ України до SEPA після ухвалення законів про фінмоніторинг

Подальші кроки для досягнення мети

Подання заявки у грудні не означатиме, що вже наступного дня всі українські банки почнуть працювати в SEPA. Платіжні установи мають окремо приєднатися до відповідних схем Європейської платіжної ради та виконати технічні й регуляторні вимоги.

Також SEPA стосується саме платежів у євро. Вона не замінює валютне регулювання України та не означає автоматичного скасування всіх перевірок банків.

Для держави приєднання до SEPA означатиме інтеграцію української платіжної системи з європейським простором. Для громадян головний практичний результат — простішe отримання та відправлення євро до Європи, більше прозорості в платежах і потенційно нижчі витрати на такі операції.

Як ми писали, Україна готується до SEPA: що потрібно банкам для платежів у євро за правилами ЄС


Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами