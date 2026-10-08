Перекази євро можуть стати простішими й дешевшими: Україна готує вступ до SEPA

Україна планує у грудні 2026 року подати заявку на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро . До цього уряд і Національний банк мають завершити підготовку українського законодавства та виконати вимоги Європейської платіжної ради. Про це по відомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на урядовий план пріоритетних дій.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Для приєднання Україна має привести низку норм у відповідність до європейських вимог, зокрема у сфері фінансового моніторингу та протидії відмиванню коштів. Для цього Верховна Рада має розглянути законопроєкти № 14327-д, № 15501 та № 15503, які стосуються виконання критеріїв, необхідних для приєднання до SEPA.

Що SEPA змінить для звичайних українців

SEPA — це спільні правила для платежів у євро. Вони дозволяють проводити транскордонні перекази за єдиними стандартами, фактично наближаючи їх до звичайних внутрішніх платежів.

Для громадян це насамперед означатиме:

Простіші перекази в євро. Переказ із рахунку в українському банку до банку в країні SEPA зможе проходити за стандартизованою процедурою, без нинішньої кількості окремих вимог та посередницьких процедур.

Потенційно нижчу вартість. SEPA створена для того, щоб транскордонні єврові платежі були простішими, швидшими та дешевшими. Водночас конкретну комісію в Україні визначатиме сам банк, тому саме приєднання не означає автоматичної нульової комісії.

Зручніше отримувати гроші з Європи. Це особливо важливо для українців, які працюють, навчаються або мають родичів у країнах Європи. У SEPA можна використовувати один платіжний рахунок для переказів між різними країнами.

Регулярні платежі. Система також підтримує прямі списання з рахунку — наприклад, для регулярної оплати послуг або підписок, якщо конкретний банк підтримуватиме такий сервіс.

Читайте також: НБУ сподівається на вступ України до SEPA після ухвалення законів про фінмоніторинг



Подальші кроки для досягнення мети

Подання заявки у грудні не означатиме, що вже наступного дня всі українські банки почнуть працювати в SEPA. Платіжні установи мають окремо приєднатися до відповідних схем Європейської платіжної ради та виконати технічні й регуляторні вимоги.

Також SEPA стосується саме платежів у євро. Вона не замінює валютне регулювання України та не означає автоматичного скасування всіх перевірок банків.

Для держави приєднання до SEPA означатиме інтеграцію української платіжної системи з європейським простором. Для громадян головний практичний результат — простішe отримання та відправлення євро до Європи, більше прозорості в платежах і потенційно нижчі витрати на такі операції.

Як ми писали, Україна готується до SEPA: що потрібно банкам для платежів у євро за правилами ЄС



