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9 жовтня 2026, 12:00

Україна експортує електроенергію до Європи під час відключень: чому так відбувається

В Україні діють відключення електроенергії, водночас країна експортує її до Європи. На перший погляд, це може здаватися суперечністю, однак є причина. За словами енергетичних експертів, це пов’язано з пошкодженнями мереж, які ускладнюють передачу електроенергії всередині країни, тоді як у певні години її виробництво перевищує споживання. Про це пише УНІАН.

В Україні діють відключення електроенергії, водночас країна експортує її до Європи.
Світла немає, але електроенергію експортують: експерти пояснили парадокс
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Чому Україна експортує електроенергію під час відключень

Україна має профіцит електроенергії — тобто в окремі періоди виробляє її більше, ніж споживає. Водночас пошкодження підстанцій і ліній електропередач унаслідок російських ударів обмежують можливості передавати електроенергію між регіонами та доставляти її кінцевим споживачам.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук в інтерв'ю УНІАН пояснив, що через пошкодження інфраструктури електроенергію фізично не завжди можна передати із західної частини країни до східної. Тому експорт за кордон і відключення українських споживачів можуть відбуватися одночасно.

«Електроенергію треба кудись дівати, коли її виробляєш», — зазначив Корольчук. За його словами, обсяги експорту невеликі, а українська електроенергія дешевша за ту, яку можна придбати на європейському ринку.

Експерт також нагадав про проблеми з охолодженням блоків атомних електростанцій у Румунії та Угорщині через низький рівень води в Дунаї. Це, за його словами, також впливало на ситуацію на регіональному енергетичному ринку.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі журналістам наголосив, що проблема полягає саме в пошкодженні об'єктів передачі та розподілу електроенергії. За його словами, у денні години Україна навіть експортує електроенергію, а «Укренерго» змушене обмежувати генерацію, оскільки вироблену електрику неможливо повністю передати споживачам.

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Чому повертаються графіки відключень

Водночас наявність профіциту в окремі години не означає, що електроенергію можна безперешкодно доставити кожному споживачу. Пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак змушують операторів обмежувати навантаження, щоб уникнути перевантаження обладнання та нових аварій.

Як повідомляло «Укренерго», у частині регіонів України з 15:00 і до кінця доби запроваджують погодинні відключення. Обмеження для всіх категорій споживачів становитимуть до однієї черги. Для промисловості також передбачені графіки обмеження потужності.

Споживачам радять перевіряти актуальний час відключень за своєю адресою на офіційних ресурсах обленерго. Також рекомендують ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів після відновлення живлення.

У Міністерстві енергетики пояснюють, що фактичні відключення не завжди збігаються з графіками. Після подачі напруги навантаження на мережу зростає, а якщо воно перевищує допустимий рівень, відновлення живлення може затриматися. Крім того, до погодинних обмежень можуть додаватися аварійні відключення через нові пошкодження чи несправності.

В Україні ввели погодинні відключення світла: де дивитися графіки

У частині регіонів України на початку тижня з'явилися погодинні відключення електроенергії. Обмеження для всіх категорій споживачів — до однієї черги. Для промисловості також запровадили графіки обмеження потужності. Відключення пов'язане з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Чому графіки не завжди працюють: пояснення Міненерго

У Міністерстві енергетики пояснюють повернення відключень наслідками російських атак, пошкодженнями мереж, аваріями та ремонтами. Після відновлення живлення навантаження на систему може перевищувати допустимий рівень, через що світло повертають із затримкою. Крім того, до погодинних відключень можуть додаватися аварійні — тоді електроенергії не буде довше, ніж передбачено графіком. Актуальну інформацію радять перевіряти на офіційних ресурсах свого обленерго.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Exba
Exba
9 жовтня 2026, 12:43
#
Возможный вариант решения проблемы — перенос производств в западные области. И безопаснее, и потребности в передаче э/э снизятся
+
0
Мордехай Шнеерсоненко
Мордехай Шнеерсоненко
9 жовтня 2026, 13:11
#
Почему по всей Украине в синагогах не отключают свет?
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