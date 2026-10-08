НКРЭ запретила «отрезать» украинцам свет за мелкие долги. Как это будет работать на практике

Украинцам больше не будут отключать электричество за малейшие долги. Отметим, что сейчас механизм отключения от услуги на рынке электроэнергии работает как часы. Даже за неуплату за свет в течение месяца энергетики уже «отрезают» квартиру потребителя, а чтобы снова подключиться к электроснабжению, нужно погасить задолженность и заплатить за повторное подключение (порядка 1 800 гривен).

Недавно НКРЭ изменила правила работы розничного рынка электроэнергии, прописав в нем ряд важных изменений.

В частности, пока долг не достигнет половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, отключать потребителя регулятор не рекомендует. А если подачу электроэнергии ему все же прекратили, за повторное подключение платить будет не нужно. Кроме того, сами отключения сделали более прозрачными, а сроки повторного подключения четко прописали (на это отвели 3−5 рабочих дней).

Новые правила вступают в силу уже с 1 октября этого года.

«НКРЭ пытается заставить энергетиков работать с должниками, а не просто по малейшему поводу оставлять их без света», — говорит аналитик Института стратегических исследований и эксперт энергорынка Юрий Корольчук.

Впрочем, по его словам, пока непонятно, как новые правила будут работать на практике. «Могут быть определенные манипуляции с начислениями, и попытки энергокомпаний все же заставить потребителей платить за повторные подключения», — отметил Корольчук.

Разбирались, как меняются правила по электроэнергии для людей.

Как будут отключать свет по-новому

На прошлой неделе НКРЭ изменила правила розничного рынка электроэнергии. Как отмечает регулятор, это сделано «для усиления защиты потребителей во время отключений и восстановления электроснабжения».

Нововведения вступают в силу уже с 1 октября.

В чем их суть?

Вот основные изменения для потребителей:

Бытовые потребители не будут возмещать затраты на отключения и повторные подключения, если на момент оформления предупреждения об отключении света долг за электроэнергию был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц (то есть 1 664 гривны). Фактически, это своего рода «гарантия» от отключений за небольшие долги.

Хотя в новом порядке прямо не говорится о запрете отключать таких потребителей, но для энергетиков это теряет смысл, поскольку компания будет нести затраты (выезд бригады, работы), а компенсации от потребителя при повторном подключении все равно не получит. Таким образом, нынешняя практика, когда могут «отрезать свет» даже за 500 гривен долга, может полностью исчезнуть. «Конечно, 1 664 гривны — это достаточно невысокий порог, но он дает потребителям хоть какую-то возможность для маневра, поскольку это платеж примерно за два месяца среднего потребления. Если вы не успели или не смогли заплатить за месяц, к вам тут же не придут отключать свет», — говорит Корольчук.

«Гарантия» на отсутствие платы за повторное подключение будет действовать, если уже после отключения света оператор системы уточнит объемы потребления по фактическим показаниям счетчика, и обнаружится, что реальный долг потребителя был меньше установленного порога. В этом случае расходы на отключение и повторное подключение ложатся на оператора системы.

Отсутствие платы за отключение и подключение сработает и в случае отключения от услуги с нарушениями установленной процедуры. «Оператор сначала должен предупредить потребителя о наличии долга в электронном кабинете, затем, после отсутствия реакции, прислать повторное официальное предупреждение, попытаться связаться с должником. И только после того, как все попытки „мирного урегулирования“ исчерпаны, могут отключать. Но сейчас эта процедура часто не соблюдается, часто отключают вообще без предупреждений», — пояснил Корольчук.

НКРЭ прописала также нюансы стоимости отключения и повторного подключения для тех, кто задолжал больше половины прожиточного минимума. Сейчас ценник стандартный — порядка 1 800 гривен. По новым правилам, стоимость работ будет определяться по единому механизму и не сможет превышать граничную сумму, рассчитанную по нему. Стоимость услуг операторы должны будут публиковать на официальных сайтах. При этом энергокомпания, отключая потребителя, должна «выбрать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ».

Прописана более прозрачная процедура отключений. После выполнения работ оператор системы должен составить акт с указанием даты, времени и способа отключения, ЕИС-кода и показаний счетчика (если их можно зафиксировать). Один экземпляр акта передается потребителю, а если того не окажется дома, высылается по почте в течение трех рабочих дней.

Уточнили сроки восстановления энергоснабжения. Свет нужно повторно подключить после устранения причин отключения (уплаты долга) в течение трех рабочих дней в городах, и пяти — в селах.

Почему могут вырасти платежки за свет и что с этим делать

Как говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, для украинцев новые правила по электроэнергии — это большое послабление.

«Сейчас массово отключают за малейшие долги, а чтобы повторно подключиться, нужно платить фактически в размере 2−3-месячной платежки за свет. С 1 октября ожидаем, что вал отключений пойдет на спад, поскольку энергетикам станет невыгодно отключать мелких должников. Чтобы выбить 500−600 гривен, оператору придется потратить намного больше на отключение и повторное подключение потребителя, а взыскать с него компенсацию за работы уже не удастся», — пояснил Попенко.

В то же время, по мнению Юрия Корольчука, на практике могут быть нюансы.

«К примеру, важный вопрос — как на практике будет определяться самый дешевый для потребителя способ отключения. Получается, этот вопрос будет решаться на низовом уровне — специалисты должны выехать на место, проанализировать несколько вариантов выполнения работ и выбрать самый недорогой. Но у облэнерго уже сейчас не хватает работников, поэтому непонятно, смогут ли они реализовать подобный «адресный подход», — говорит эксперт.

Также, по его мнению, могут быть «манипуляции с начислениями». То есть компании станут «рисовать» долги, чтобы превысить порог в 1 664 гривны и заставить потребителя оплатить повторное подключение.

Хотя в новых правилах указано, что, если на практике окажется, что начисления неправомерны, деньги придется вернуть, до самого «момента истины» может пройти немало времени.

Для этого потребителю придется добиваться перерасчета, и не исключено, что и подавать в суд. При том, если он не заплатит по долгам, свет ему не подключат. А если заплатит, получается, он их автоматически признает. Кроме того, с новой системой автоматического списания долгов с банковских счетов, которая с октября станет фактически «всевидящей» (к ней подключаться все банки, включая частные), не платить за спорные начисления будет крайне сложно.

Поэтому эксперты рекомендуют украинцам постоянно отслеживать платежки за электроэнергию, а также вовремя передавать показатели счетчиков (если сроки нарушены, компания может насчитать не по фактическому, а по среднему потреблению, а оно более высокое).