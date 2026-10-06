В Україні з 15:00 вводять погодинні відключення світла: де дивитися графіки

У частині регіонів України сьогодні з 15:00 і до кінця доби вимушено застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг обмежень для всіх категорій споживачів становитиме до однієї черги. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.