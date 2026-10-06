У частині регіонів України сьогодні з 15:00 і до кінця доби вимушено застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг обмежень для всіх категорій споживачів становитиме до однієї черги. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
6 жовтня 2026, 11:45
В Україні з 15:00 вводять погодинні відключення світла: де дивитися графіки
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В чому причина
Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також необхідність уникнути перевантаження обладнання.
Обмеження діятимуть і для промисловості
Для промислових споживачів із 15:00 також запроваджуватимуть графіки обмеження потужності.
Споживачів закликають ощадливо користуватися електроенергією у період дії обмежень і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів після появи світла.
Де перевірити свій графік
Актуальний час відключень за конкретною адресою можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу — відповідного обленерго у своєму регіоні.
Джерело: Мінфін
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