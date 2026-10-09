Трамп оголосив «ворогами» тих, хто називає ШІ штучним інтелектом

Президент США Дональд Трамп оголосив війну розповсюдженому терміну «штучний інтелект». Він заявив, що Білий дім вважатиме «ворогами» тих, хто використовує назву Artificial Intelligence (AI) замість запропонованої ним Super Intelligence (SI) — «суперінтелект».

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Таку заяву Трамп опублікував 8 жовтня у своїй соцмережі Truth Social. Він назвав новий термін «точнішим» і заявив, що його використання має стати нормою.

Раніше 29 вересня Трамп підписав указ, який зобов'язує федеральні органи влади використовувати терміни Super Intelligence та SI замість Artificial Intelligence та AI в офіційних повідомленнях, документах і публічних комунікаціях. Білий дім пояснює це тим, що сучасні технології вже не просто імітують людський інтелект, а розширюють можливості людини.

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Однак указ стосується насамперед федеральних органів влади США, а не вводить загальну заборону на використання терміна AI у приватному секторі. У своєму дописі Трамп не уточнив, які саме наслідки можуть мати його слова про «ворогів».

Тобто президент США намагається змінити не саму технологію, а її назву в державній комунікації. Водночас у технологічній галузі термін Artificial Intelligence залишається загальноприйнятим.

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