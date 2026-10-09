Президент США Дональд Трамп оголосив війну розповсюдженому терміну «штучний інтелект». Він заявив, що Білий дім вважатиме «ворогами» тих, хто використовує назву Artificial Intelligence (AI) замість запропонованої ним Super Intelligence (SI) — «суперінтелект».
Трамп оголосив «ворогами» тих, хто називає ШІ штучним інтелектом
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Таку заяву Трамп опублікував 8 жовтня у своїй соцмережі Truth Social. Він назвав новий термін «точнішим» і заявив, що його використання має стати нормою.
Раніше 29 вересня Трамп підписав указ, який зобов'язує федеральні органи влади використовувати терміни Super Intelligence та SI замість Artificial Intelligence та AI в офіційних повідомленнях, документах і публічних комунікаціях. Білий дім пояснює це тим, що сучасні технології вже не просто імітують людський інтелект, а розширюють можливості людини.
Читайте також: Трамп підписав закон про мита до 100% для покупців російської нафти: чому вони ще не діють
Однак указ стосується насамперед федеральних органів влади США, а не вводить загальну заборону на використання терміна AI у приватному секторі. У своєму дописі Трамп не уточнив, які саме наслідки можуть мати його слова про «ворогів».
Тобто президент США намагається змінити не саму технологію, а її назву в державній комунікації. Водночас у технологічній галузі термін Artificial Intelligence залишається загальноприйнятим.
Як ми писали: Трамп знову пообіцяв американцям $5000 — тепер уже кожному громадянину США: що змінилося
Коментарі