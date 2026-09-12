Україна готується до SEPA: що потрібно банкам для платежів у євро за правилами ЄС

Приєднання України до SEPA передбачає два окремі етапи. Спочатку країна має увійти до географічної зони SEPA. Після цього кожен український банк, платіжна або електронна грошова установа повинні окремо приєднатися до відповідних платіжних схем. Таку процедуру в Києві представив голова Європейської платіжної ради Гейс Баудевейн під час форуму, організованого IFC/World Bank Group у співпраці з PwC CEE, SECO та ProMoney, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Що таке SEPA

SEPA — це єдина зона платежів у євро, яка дозволяє здійснювати перекази за спільними правилами та стандартами.

Європейська платіжна рада, або EPC, розробляє правила функціонування SEPA, встановлює технічні стандарти та забезпечує сумісність платіжної інфраструктури.

Нині географічна зона SEPA охоплює 41 країну: усі 27 держав ЄС, три країни Європейської економічної зони та 11 держав поза нею.

Серед країн поза ЄС та ЄЕЗ — Велика Британія, Швейцарія, Молдова, Сербія, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.

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У платіжних схемах EPC беруть участь близько 3 600 банків та інших надавачів платіжних послуг. Щороку через SEPA проходить понад 50 млрд операцій.

Перший етап — приєднання країни

Для України першим кроком має стати приєднання на рівні всієї платіжної спільноти.

Її може представляти Національний банк, інший уповноважений державний орган або національна банківська асоціація.

Заявник має довести, що українські банки працюватимуть у правових і регуляторних умовах, зіставних з умовами для учасників SEPA у країнах ЄС та ЄЕЗ.

Які документи потрібні

Україна має підготувати юридичний висновок щодо відповідності свого законодавства критеріям EPC.

Цей документ перевірятиме юридична група Європейської платіжної ради.

Після цього остаточне рішення щодо включення України до географічної зони SEPA ухвалюватиме правління EPC.

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Окрема умова — фінансовий моніторинг

Окрема увага приділяється законодавству у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

У цій частині приєднання України потребує повної відсутності заперечень з боку Європейської комісії.

Україна має підтвердити відповідність або функціональну еквівалентність низці європейських норм.

Йдеться, зокрема, про правила надання платіжних послуг, інформацію, яка супроводжує переказ коштів, вимоги SEPA, пруденційний нагляд за банками, фінансовий моніторинг, стандарти FATF та санкції ООН.

Що ще оцінюватиме EPC

Європейська платіжна рада також перевірятиме, чи не створює українське законодавство перешкод для транскордонних платежів і передачі даних між учасниками SEPA.

Не повинно бути податкових, регуляторних чи операційних умов, які надавали б українським установам необґрунтовану перевагу над європейськими.

Крім того, EPC оцінюватиме ширший контекст: економічні зв’язки з ЄС, обсяги платежів у євро, репутаційні ризики та здатність країни не створювати загроз для стабільної роботи платіжних схем.

Потрібно врахувати нові правила ЄС

Для заявок, поданих після листопада 2026 року, EPC очікує узгодження з новим європейським AML-пакетом, зокрема AMLD6 та AMLR.

Орієнтовний граничний термін такого узгодження для країн SEPA поза ЄЕЗ — кінець 2028 року, хоча це ще потребує остаточного підтвердження.

Також поступово враховуватимуться нові правила у сфері платіжних послуг, операційної стійкості та управління ризиками третіх сторін.

Другий етап — заявки банків і платіжних установ

Позитивне рішення про включення України до географічної зони SEPA відкриє другий етап.

Після цього українські банки та інші платіжні установи зможуть подавати індивідуальні заявки на участь у конкретних схемах.

Йдеться про звичайні та миттєві кредитові перекази, пряме дебетування та міжнародні миттєві платежі.

Що має підтвердити кожен банк

EPC перевірятиме готовність кожної установи окремо.

Банк або платіжна установа має підтвердити:

відповідність правилам обраної схеми;

технічну інтеграцію з кліринговою та розрахунковою інфраструктурою;

дату операційної готовності.

Розгляд документів EPC може тривати до 60 днів.

Після успішної перевірки установу внесуть до реєстру учасників, і вона зможе надсилати та приймати платежі в євро за єдиними правилами SEPA.

Коли можуть стартувати операції

Між рішенням про включення країни до SEPA та фактичним запуском операцій передбачено приблизно шість місяців.

Наприклад, якщо EPC ухвалює рішення в листопаді, перша можлива дата операційної готовності банків припадає на травень наступного року.

Це загальний календар EPC, а не автоматично визначена дата вступу України.

Що зміниться для українців

Для українців приєднання до SEPA означатиме простіші та зрозуміліші перекази в євро між Україною та країнами Європи.

Після підключення українських банків клієнти зможуть надсилати й отримувати платежі за єдиними європейськими правилами. Це може бути корисно для родин, які переказують кошти між Україною та країнами ЄС, студентів, трудових мігрантів, підприємців і фрилансерів, які отримують оплату в євро.

Можливі переваги для клієнтів банків

Участь у SEPA може зробити єврові перекази більш передбачуваними за строками, реквізитами та правилами обробки.

Для клієнтів це потенційно означає:

зручніше отримання коштів із ЄС;

простіші платежі за навчання, оренду, послуги або товари в Європі;

менше непорозумінь із реквізитами та призначенням платежу;

кращу сумісність українських банків із європейською платіжною інфраструктурою;

можливість ширшого використання миттєвих платежів у євро після підключення відповідних схем.

Водночас конкретні тарифи, швидкість платежів і доступність сервісів залежатимуть не лише від рішення EPC, а й від того, які саме українські банки приєднаються до схем SEPA та які продукти запропонують клієнтам.

Що це дасть бізнесу

Для українського бізнесу SEPA може спростити розрахунки з європейськими контрагентами.

Компаніям буде легше отримувати оплату від клієнтів у ЄС, сплачувати постачальникам, працювати з партнерами та інтегруватися в європейські фінансові процеси.

Особливо це важливо для експортерів послуг, IT-компаній, малого бізнесу, онлайн-торгівлі та підприємців, які працюють із європейськими клієнтами.

Чого не станеться автоматично

Включення України до географічної зони SEPA саме по собі не означатиме, що всі українські банки одразу почнуть проводити платежі за правилами SEPA.

Кожна установа має пройти окрему процедуру приєднання, підтвердити технічну готовність і відповідність правилам конкретної платіжної схеми.

Також SEPA не скасовує вимоги фінансового моніторингу, санкційного контролю та перевірки походження коштів. Платежі в євро можуть стати зручнішими, але вони залишатимуться в межах європейських правил прозорості та контролю.

Контроль після приєднання

Участь у SEPA передбачає постійний контроль.

Європейська платіжна рада розглядає скарги, проводить перевірки та може застосовувати санкції.

Серед можливих заходів — публічне попередження, повідомлення компетентних органів або навіть призупинення участі в платіжній схемі.

Контроль охоплює технічну готовність, виконання правил фінансового моніторингу, санкційний скринінг та операційну надійність.

Як розвивається SEPA

Сама SEPA продовжує змінюватися.

Після звичайних переказів і прямого дебетування європейська система перейшла до миттєвих платежів.

Наступний етап, який EPC називає SEPA 3.0, передбачає масове використання миттєвих переказів, перевірку отримувача перед відправленням коштів, розвиток міжнародних платежів та обмін інформацією для боротьби з шахрайством.

Що це означає для України

Приєднання України до SEPA потребує одночасної роботи парламенту, уряду, Національного банку та фінансового сектору.

Законодавча відповідність відкриває двері до SEPA, але повноцінна участь залежатиме від технічної готовності кожного банку та його здатності постійно дотримуватися європейських правил.

Для громадян це може означати простіші перекази в євро між Україною та ЄС. Для бізнесу — зручніші розрахунки з європейськими партнерами. Для держави — глибшу інтеграцію фінансової системи до європейського ринку та перевірку її відповідності стандартам прозорості, безпеки й надійності.