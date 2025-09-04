НБУ сподівається на вступ України до SEPA після ухвалення законів про фінмоніторинг

Головною перешкодою на шляху України до вступу в SEPA (Єдину зону платежів в євро) залишається невідповідність українського законодавства у сфері фінансового моніторингу. Національний банк України сподівається вирішити цю проблему після того, як парламент ухвалить змінені законопроєкти, що раніше викликали критику. Про це повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Новий підхід до законопроєктів

Ніколайчук зазначив, що замість повторного внесення попередніх законопроєктів, було вирішено їх змінити з урахуванням зауважень депутатів та громадськості. Зокрема, переформатовано механізм збору інформації про банківські рахунки та сейфи, яким тепер займатиметься Міністерство фінансів.

«Я сподіваюся, що це зменшить градус напруги і дозволить відносно швидко забезпечити голосування цих законопроєктів у парламенті», — сказав Ніколайчук.

Терміни вступу до SEPA

Після ухвалення необхідних законів Україна зможе подати заявку до Єдиної платіжної ради для офіційного приєднання до SEPA. Розгляд таких заявок зазвичай займає від 6 до 12 місяців, але в НБУ сподіваються, що для України цей процес буде швидшим.

Ніколайчук додав, що НБУ вже кілька років готується до технічного приєднання, тому після юридичного схвалення перехід відбудеться відносно швидко.