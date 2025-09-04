Multi від Мінфін
4 вересня 2025, 11:02

НБУ сподівається на вступ України до SEPA після ухвалення законів про фінмоніторинг

Головною перешкодою на шляху України до вступу в SEPA (Єдину зону платежів в євро) залишається невідповідність українського законодавства у сфері фінансового моніторингу. Національний банк України сподівається вирішити цю проблему після того, як парламент ухвалить змінені законопроєкти, що раніше викликали критику. Про це повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Головною перешкодою на шляху України до вступу в SEPA (Єдину зону платежів в євро) залишається невідповідність українського законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Фото: НБУ

Новий підхід до законопроєктів

Ніколайчук зазначив, що замість повторного внесення попередніх законопроєктів, було вирішено їх змінити з урахуванням зауважень депутатів та громадськості. Зокрема, переформатовано механізм збору інформації про банківські рахунки та сейфи, яким тепер займатиметься Міністерство фінансів.

«Я сподіваюся, що це зменшить градус напруги і дозволить відносно швидко забезпечити голосування цих законопроєктів у парламенті», — сказав Ніколайчук.

Терміни вступу до SEPA

Після ухвалення необхідних законів Україна зможе подати заявку до Єдиної платіжної ради для офіційного приєднання до SEPA. Розгляд таких заявок зазвичай займає від 6 до 12 місяців, але в НБУ сподіваються, що для України цей процес буде швидшим.

Ніколайчук додав, що НБУ вже кілька років готується до технічного приєднання, тому після юридичного схвалення перехід відбудеться відносно швидко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

Три літри
Три літри
4 вересня 2025, 11:18
Яким боком сейфи до SEPA? Знов лапшу на вуха вішають. В країнах ЄС немає реєстрів рахунків та сейфів. А от що повністю суперечить законам ЄС так це повне безправʼя клієнта перед банківським фінмониторингом, відсутність читкіх строків блокування грошей та права на апеляцію.

Десь в кутку скиглить зефір: українці поступово до єднаються до ЄС що підпалює його ватне сідаліще.
zephyr
zephyr
4 вересня 2025, 11:44
Чел, как я раньше и говорил- ты просто не понимаешь что такое Европа. В данном моменте- Украина не может стать частью SEPA, потому что даже Сербия имеет более либеральную банковскую систему, и представь себе, когда в НБУ услышат про дублирование счетов, т. е. условный Мыкола, в Германии сможет себе продублировать украинский счёт, без комиссий туда завести свой бабос и остаться без родного, соловьиного, финмониторинга. Хотя о чём это я? Что-нибудь про кацапа ляпни, дергани анусом и свистни в кукурузу)
сторінку переглядає GuitarHero и 14 незареєстрованих відвідувачів.
