НКЦПФР передала матеріали про підозрілі операції на 222 млрд грн — відповіді не отримала: що відомо

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заявила, що не отримала від Держфінмоніторингу інформації про результати розгляду 85 повідомлень щодо підозрілих операцій на загальну суму понад 222 млрд грн. Голова НКЦПФР Олексій Семенюк звернувся з цього приводу до профільного комітету Верховної Ради. Про це повідомила народна депутатка, членкиня комітету Ольга Василевська-Смаглюк.

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За її словами, йдеться про повідомлення, які НКЦПФР передавала Держфінмоніторингу з 2024 року до 17 серпня 2026 року.

За даними Комісії, у 2024 році вона направила 27 повідомлень про операції на 12,36 млрд грн. У 2025 році — ще 33 повідомлення на близько 4,2 млрд грн та $1,049 млн.

Найбільша сума припала на 2026 рік: з 1 січня до 17 серпня НКЦПФР передала 25 повідомлень щодо операцій на понад 206,3 млрд грн.

Що хоче з'ясувати НКЦПФР

У Комісії стверджують, що не отримали інформації про результати розгляду жодного з 85 повідомлень.

Семенюк попросив парламентський комітет допомогти отримати від Держфінмоніторингу відповіді на низку питань: чи запитував він додаткову інформацію про операції та їхніх учасників, чи передавав матеріали іншим суб'єктам фінансового моніторингу, чи направляв їх правоохоронним або розвідувальним органам та чи використовували ці матеріали у досудових розслідуваннях.

Василевська-Смаглюк публічно назвала ситуацію ігноруванням звернень НКЦПФР. Водночас наразі йдеться саме про позицію Комісії та депутатки: публічної відповіді Держфінмоніторингу на ці претензії у відкритих джерелах не наведено.

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Фактично парламентський комітет тепер має з'ясувати, що сталося з переданими матеріалами та чи були за ними проведені подальші перевірки або інші передбачені законом дії.

Саме значне зростання суми повідомлень у 2026 році привертає найбільшу увагу: лише за неповні вісім місяців НКЦПФР повідомила про підозрілі операції на суму понад 206 млрд грн, що у рази перевищує показники двох попередніх років.

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