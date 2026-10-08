НБУ позбавив ліцензій «Фінцентр» і «Мотус Анте»: компанії вже мали санкції регулятора

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансових компаній у ТОВ «ФК «Фінцентр» та ТОВ «ФК «Мотус Анте». Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 жовтня 2026 року.

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Чому НБУ позбавив ліцензії «Фінцентр»

У «Фінцентру» НБУ відкликав ліцензію на надання коштів та банківських металів у кредит і на фінансовий лізинг. Причина — компанія не здійснювала діяльність із надання відповідних фінансових послуг протягом шести місяців поспіль.

Це не перша претензія НБУ до «Фінцентру». У листопаді 2024 року регулятор виніс компанії письмове застереження за несвоєчасне подання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. А 31 грудня 2024 року НБУ вже анулював одну з ліцензій компанії через відсутність діяльності за відповідним видом послуг протягом шести місяців.

Крім того, 9 вересня 2026 року, менш ніж за місяць до нинішнього рішення, НБУ вимагав від «Фінцентру» усунути порушення через неподання звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

«Фінцентр» зареєстрований у 2014 році. Його засновником через ДП «Агрофонд-Зерно» є державний АТ «Аграрний фонд».

Що сталося з «Мотус Анте»

Щодо ТОВ «ФК «Мотус Анте» причина інша. НБУ відкликав ліцензію через невиконання рішення Комітету з нагляду від 13 липня 2026 року № 21/514-рк. Тобто компанія не усунула порушення після того, як регулятор уже зобов'язав її це зробити.

До цього «Мотус Анте» вже неодноразово потрапляла під заходи впливу НБУ. У березні 2023 року компанію оштрафували за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІІІ квартал/дев'ять місяців 2022 року.

У квітні 2026 року НБУ зобов'язав компанію усунути порушення після того, як вона не надала у встановлений строк інформацію, пояснення та документи на запит регулятора.

Ще одну вимогу НБУ виніс 15 липня 2026 року — через неподання звітів про надання впевненості щодо річних даних за 2025 рік.

Таким чином, нинішнє відкликання ліцензії стало для «Мотус Анте» вже наступним етапом після кількох попередніх заходів впливу.

«Мотус Анте» пов'язана з активами «Родовід Банку«

Окремо компанія фігурує у значній кількості судових справ, але сам факт участі у судових процесах не свідчить про порушення.

Зокрема, «Мотус Анте» стала правонаступником «Родовід Банку» за низкою кредитних вимог. Права вимоги були придбані під час продажу активів банку, який перебував у ліквідації. Верховний Суд розглядав кілька спорів за участю компанії як правонаступника «Родовід Банку».

В одному з таких процесів ішлося про кредитну заборгованість на 7,4 млн грн, в іншому — про вимоги на понад 205 млн грн. Це були спори щодо стягнення боргів та звернення стягнення на заставне майно, а не встановлені судом порушення з боку самої «Мотус Анте».

У перевірених відкритих джерелах окремих підтверджених повідомлень про масштабний споживчий чи кримінальний скандал саме навколо «Фінцентру» або «Мотус Анте» не виявлено. Основні зафіксовані претензії до компаній, які вдалося підтвердити, стосуються саме регуляторних порушень та виконання вимог НБУ.

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Що означає відкликання ліцензій

У випадку «Фінцентру» НБУ забрав ліцензії на кредитування та фінансовий лізинг через тривалу відсутність відповідної діяльності.

У випадку «Мотус Анте» причина серйозніша з точки зору послідовності нагляду: компанія не виконала попереднє рішення НБУ про усунення порушень, після чого регулятор відкликав ліцензію.

Рішення про відкликання ліцензій набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ.

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