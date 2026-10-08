НБУ виписав штрафів майже на 32,8 млн грн: кого покарали у вересні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 жовтня 2026, 8:24

НБУ виписав штрафів майже на 32,8 млн грн: кого покарали у вересні

Національний банк України у вересні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Загальна сума накладених штрафів становила близько 32,8 млн грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України у вересні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Загальна сума накладених штрафів становила близько 32,8 млн грн.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто отримав найбільший штраф

АТ «Банк Траст-Капітал» оштрафували на 20,5 млн грн.

НБУ встановив порушення, пов’язані з неналежним застосуванням ризик-орієнтованого підходу, перевіркою клієнтів, посиленими заходами щодо клієнтів із високим ризиком та поданням інформації регулятору.

Крім того, банк отримав письмове застереження через недоліки у внутрішніх документах із питань фінмоніторингу та управління ризиками.

«Профітгід» оштрафували на 10,47 млн грн

Другий за розміром штраф — 10,47 млн грн — НБУ наклав на ТОВ «Профітгід».

Регулятор вказав на неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, проблеми з управлінням ризиками, перевіркою клієнтів і внутрішніми процедурами. Компанія також отримала письмове застереження за внесення до анкет клієнтів непідтверджених даних і порушення порядку формування статистичної звітності.

Які ще компанії отримали штрафи

ТОВ «Ф К Альянс Капітал Груп» оштрафували на 935 тис. грн за порушення вимог фінмоніторингу та ще на 17 тис. грн за помилки у звітності щодо валютних операцій.

ТОВ «ФК Синергія» отримало штраф 595 тис. грн, зокрема за неналежну перевірку клієнтів та оцінку ризиків.

ТОВ «Ф К Голдана Плюс» оштрафували на 255 тис. грн за низку порушень вимог у сфері фінмоніторингу, зокрема щодо внутрішніх документів, ризик-орієнтованого підходу та зберігання документів.

Кому винесли письмові застереження

ПрАТ «Укрфінжитло» отримало письмове застереження за неналежне подання інформації НБУ та недоліки у внутрішніх документах із фінмоніторингу.

Також письмові застереження отримали ФК «МІА ГРУП», ФК «ПАРТНЕР» і «РЕНДЛ КОНСАЛТИНГ» — за несвоєчасне подання звітності з питань фінансового моніторингу.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами