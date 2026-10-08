Національний банк України у вересні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Загальна сума накладених штрафів становила близько 32,8 млн грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ виписав штрафів майже на 32,8 млн грн: кого покарали у вересні
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Хто отримав найбільший штраф
АТ «Банк Траст-Капітал» оштрафували на 20,5 млн грн.
НБУ встановив порушення, пов’язані з неналежним застосуванням ризик-орієнтованого підходу, перевіркою клієнтів, посиленими заходами щодо клієнтів із високим ризиком та поданням інформації регулятору.
Крім того, банк отримав письмове застереження через недоліки у внутрішніх документах із питань фінмоніторингу та управління ризиками.
«Профітгід» оштрафували на 10,47 млн грн
Другий за розміром штраф — 10,47 млн грн — НБУ наклав на ТОВ «Профітгід».
Регулятор вказав на неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, проблеми з управлінням ризиками, перевіркою клієнтів і внутрішніми процедурами. Компанія також отримала письмове застереження за внесення до анкет клієнтів непідтверджених даних і порушення порядку формування статистичної звітності.
Які ще компанії отримали штрафи
ТОВ «
ТОВ «ФК Синергія» отримало штраф 595 тис. грн, зокрема за неналежну перевірку клієнтів та оцінку ризиків.
ТОВ «
Кому винесли письмові застереження
ПрАТ «Укрфінжитло» отримало письмове застереження за неналежне подання інформації НБУ та недоліки у внутрішніх документах із фінмоніторингу.
Також письмові застереження отримали ФК «МІА ГРУП», ФК «ПАРТНЕР» і «РЕНДЛ КОНСАЛТИНГ» — за несвоєчасне подання звітності з питань фінансового моніторингу.
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