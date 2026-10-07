Угорщина хоче запровадити податок на багатство з 2027 року

Уряд Угорщини має намір запровадити податок на багатство для фізичних осіб, чиї активи перевищують 1 млрд форинтів ($3,1 млн), заявив у вівторок прем'єр-міністр Петер Мадяр.

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Що відомо про податок

Запровадження такого податку входило до передвиборчих обіцянок його партії «Тиса», яка на квітневих виборах перемогла партію «Фідес» Віктора Орбана, що керувала країною 16 років.

Новий уряд зіткнувся з дефіцитом бюджету, який цього року прогнозується на рівні 7,5% від ВВП. Мадяр пообіцяв скоротити його до 3% до 2030 року, щоб забезпечити відповідність Угорщини критеріям для країн, які претендують на вступ до єврозони.

Передбачається, що з січня 2027 року особи зі статком понад 1 млрд форинтів щорічно сплачуватимуть податок розміром 1% на активи, які перевищують цей поріг. Активи понад 100 млрд оподатковуватимуться за ставкою 1,5%, повідомив Мадяр у відеоролику, опублікованому на його сторінці у Facebook.

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Податок поширюватиметься на всі види активів, зокрема на нерухомість, інвестиції, частки в компаніях і активи за межами Угорщини.

Мадяр не зазначив, яку суму новий збір може принести державі. Очікується, що уряд представить проєкт бюджету на 2027 рік, а також дорожню карту щодо переходу на євро пізніше в жовтні.

Пропозиції щодо податку незабаром буде опубліковано на сайті уряду для громадського обговорення, зазначив прем'єр-міністр. Потім їх має схвалити парламент, у якому партія Мадяра має більшість.

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Нагадаємо

У червні прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що податок на багатство може приносити до бюджету від 300 до 600 млрд форинтів щороку і його хочуть запровадити з 2027 року.