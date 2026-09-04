В Угорщині хочуть ввести новий «податок на багатство»

Уряд Угорщини планує запровадити податок активи, що перевищують 1 млрд форинтів (близько $3,1 млн). Про це заявив міністр Кабінету міністрів Балінт Руфф у відеоінтерв'ю Telex .

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Що відомо про податок

«Податок на багатство стане важливою подією. Положення було готове вже давно, і воно запроваджуватиме податок на багатство для доходів та активів, що перевищують 1 млрд форинтів», — сказав Руфф, якого цитує Bloomberg.

Деталей щодо нового податку він не навів.

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Нагадаємо

У червні прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що податок на багатство може приносити до бюджету від 300 до 600 млрд форинтів щороку і його хочуть запровадити з 2027 року.