Уряд Угорщини планує запровадити податок активи, що перевищують 1 млрд форинтів (близько $3,1 млн). Про це заявив міністр Кабінету міністрів Балінт Руфф у відеоінтерв'ю Telex.
4 вересня 2026, 13:53
В Угорщині хочуть ввести новий «податок на багатство»
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Що відомо про податок
«Податок на багатство стане важливою подією. Положення було готове вже давно, і воно запроваджуватиме податок на багатство для доходів та активів, що перевищують 1 млрд форинтів», — сказав Руфф, якого цитує Bloomberg.
Деталей щодо нового податку він не навів.
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Нагадаємо
У червні прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що податок на багатство може приносити до бюджету від 300 до 600 млрд форинтів щороку і його хочуть запровадити з 2027 року.
Джерело: Мінфін
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