5 травня 2026, 11:36

Європа готує нові податки — під ударом багатство, спадщина та капітал

Європа готує нове підвищення податків. Єврокомісія опублікувала дослідження про те, як зібрати більше податків, не викликавши при цьому значного невдоволення та масової міграції. Про це йдеться на сайті Європейського Союзу.

Які планують підвищити податки

Як зазначається, розглядають підвищення податків на багатство, спадщину, виїзд, нереалізований дохід і приріст капіталу, дарування та вихід із бізнесу.
Найбільше уваги приділяють податку на спадщину та податку на вихід із бізнесу.

«Масовий перетік багатства» від покоління бебі-бумерів незабаром може різко збільшити податкову базу. Тому європейська влада прагне закрити всі лазівки, якими зараз користуються заможні родини.
Податки при виїзді планують застосовувати до нереалізованого прибутку в момент зміни місця проживання.

У звіті також зазначається, що «реакцію на міжнародну мобільність часто перебільшують», і що заможні європейці, ймовірно, змиряться з підвищенням податків.

Де податки в Європі найвищі?

Абсолютним лідером за податковим тиском залишається Данія. У 2026 році країна оновила правила, підвищивши максимальну ставку податку на доходи фізосіб до рекордних 60,5% (такий податок сплачують ті, хто заробляє понад 375 тис. євро на рік). Окрім Данії, податки у розмірі понад 50% на доходи фізосіб, діють у Франції (55,4%), Австрії (55%), Іспанії (54%), Бельгії (53,5%), Португалії (53%) та Швеції (52,3%).

Країни з найменшими податками

На протилежному кінці знаходяться країни Східної Європи, де уряди намагаються привабити бізнес і капітал саме низькими ставками. Відтак, найменший податок на доходи діє у Болгарії та Румунії — лише 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
