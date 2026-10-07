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7 жовтня 2026, 14:55

Єврокомісія пропонує нові правила розширення ЄС: що зміниться для України

Єврокомісія пропонує нову модель поступової інтеграції країн-кандидатів до ЄС ще до повноправного вступу. Для України це може означати ширшу участь у європейських програмах і тіснішу інтеграцію оборонної промисловості з ОПК ЄС. Про це пише Центр економічної стратегії (ЦЕС) у Telegram.

Єврокомісія пропонує нову модель поступової інтеграції країн-кандидатів до ЄС ще до повноправного вступу.
Україна зможе раніше долучатися до програм ЄС: Єврокомісія готує нові правила
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Однією з ключових пропозицій є можливість для країн-кандидатів поступово долучатися до окремих політик, програм та частин Єдиного ринку ще до набуття членства.

Для України це, зокрема, може відкрити можливість тіснішої інтеграції оборонної промисловості з європейською ще до вступу до ЄС.

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Що зміниться у переговорах

Єврокомісія пропонує перейти до голосування кваліфікованою більшістю під час відкриття переговорних кластерів та ухвалення інших проміжних рішень у процесі вступу.

Сам вступ до ЄС і надалі потребуватиме одностайного рішення держав-членів. Запропонований підхід має зменшити можливість окремої країни блокувати значну частину технічного прогресу переговорів. Зміни мають бути узгоджені державами-членами ЄС.

Україна зможе інтегруватися до ЄС ще до вступу

Єврокомісія пропонує системніше залучати країни-кандидати до окремих політик, програм та частин Єдиного ринку ще до вступу.

Доступ до них залежатиме від виконання правил ЄС, спроможності державних інституцій застосовувати їх на практиці, стратегічної відповідності політиці Союзу та загального прогресу реформ.

Для найбільш просунутих кандидатів Єврокомісія планує підготувати окремі дорожні карти з пріоритетами, послідовністю кроків, строками та очікуваними результатами.

Україна входить до переліку країн, для яких Комісія планує запропонувати таку дорожню карту, разом із Чорногорією, Албанією та Молдовою. Її підготовка залежатиме від того, чи збережуть ці країни темп реформ.

Дорожні карти мають зробити процес вступу більш передбачуваним, визначити послідовність кроків і допомогти контролювати виконання реформ. Водночас вони не визначатимуть наперед результат або швидкість переговорів.

Що це означає для українського ОПК

Окрему увагу Єврокомісія приділяє оборонній промисловості. Країнам-кандидатам пропонують розширити співпрацю з ЄС у сфері оборони ще до вступу.

Для України серед можливих напрямів названо участь у спільних закупівлях та промисловій кооперації. Також Єврокомісія пропонує розвивати участь України у Європейському оборонному фонді для підтримки інновацій в оборонній промисловості та спільних європейських оборонних проєктів.

Участь у цих механізмах залежатиме від відповідності встановленим правилам та вимогам.

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Більше вимог до управління коштами ЄС

Одночасно з новими можливостями Єврокомісія пропонує посилити вимоги до країн-кандидатів щодо управління коштами ЄС.

Кандидати мають на практиці довести здатність ефективно та підзвітно використовувати європейське фінансування. Йдеться, зокрема, про належне управління державними фінансами, прозорі закупівлі, внутрішній контроль та незалежний аудит.

Також країни мають демонструвати здатність запобігати й протидіяти шахрайству та корупції.

Фінансова підтримка буде пов'язана з виконанням конкретних реформ. Якщо встановлені умови не виконуватимуться, виплати можуть призупинятися або скорочуватися.

Для України можуть змінитися умови в агросекторі

Окреме положення документа стосується українського сільського господарства.

Єврокомісія зазначає, що масштаб, структура та висока продуктивність українського агросектору потребують спеціальних домовленостей. Вони можуть передбачати суттєві обмеження фінансової підтримки та доступу до ринку для чутливої сільськогосподарської продукції України.

Водночас Єврокомісія планує підтримувати Україну у відновленні доступу до її історичних ринків у третіх країнах.

Спеціальні умови для України мають бути враховані під час підготовки спільних позицій ЄС щодо переговорного кластера, який охоплює ресурси, сільське господарство та політику згуртованості.

Що далі

Єврокомісія представила своє бачення підготовки ЄС до майбутнього розширення. Запропонований підхід поєднує ширші можливості для поступової інтеграції країн-кандидатів із жорсткішими вимогами до виконання реформ.

Для України наступним важливим етапом має стати підготовка окремої дорожньої карти вступу. Водночас сам процес переговорів і надалі залежатиме від виконання Україною необхідних реформ.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
7 жовтня 2026, 15:07
#
«Єврокомісія пропонує перейти до голосування кваліфікованою більшістю під час відкриття переговорних кластерів та ухвалення інших проміжних рішень у процесі вступу.»

Щоб навіть угорські шмати не змогли завадити Україні. Україна буде в Європі, рашка буде в руїнах.
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