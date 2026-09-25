ЄС погодив €6,6 млрд військової допомоги, пов'язаної з Україною: куди підуть кошти

Країни Європейського Союзу погодили умови розподілу €6,6 млрд у межах Європейського фонду миру (European Peace Facility), пов'язаного з військовою підтримкою України. Про це 25 вересня повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, пише Reuters.



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Із цієї суми:

€900 млн спрямують на діяльність місії ЄС з військової допомоги Україні;

€1 млрд — на нові спільні закупівлі військового обладнання;

€4,7 млрд — на компенсацію державам-членам витрат на вже надану військову допомогу.

Частина країн ЄС, за словами Каллас, планує використати отримані компенсації для подальшої допомоги Україні.

Кошти надходять із European Peace Facility — позабюджетного інструменту ЄС, через який країни-члени фінансують військову підтримку партнерів та компенсують власні витрати на таку допомогу.



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Отже, погоджені €6,6 млрд — це не одна пряма виплата Україні, а сукупний фінансовий пакет, частина якого забезпечить нові закупівлі та роботу європейської військової місії, а частина компенсує країнам ЄС уже понесені витрати.



Як ми повідомляли, МВФ допоможе знайти частину необхідних коштів на 2027 рік





