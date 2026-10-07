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7 жовтня 2026, 12:31

Маск готує багатомільярдну угоду з Nvidia: навіщо SpaceX $40 млрд

SpaceX Ілона Маска готує одну з наймасштабніших угод у сфері штучного інтелекту: компанія хоче залучити $40 млрд для закупівлі передових чипів Nvidia. Більшу частину цієї суми планують отримати через випуск облігацій. Про це пише Financial Times.

SpaceX Ілона Маска готує одну з наймасштабніших угод у сфері штучного інтелекту: компанія хоче залучити $40 млрд для закупівлі передових чипів Nvidia.
SpaceX планує залучити $40 млрд на закупівлю передових чипів Nvidia
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Близько $10 млрд SpaceX хоче отримати у вигляді банківських кредитів, а ще $30 млрд — через боргові папери інвестиційного рівня. Завершити угоду планують у 2027 році.

Організувати фінансування має приватна інвестиційна група Apollo, яка також допомагатиме продавати боргові папери інвесторам. У переговорах щодо угоди брала участь Pimco. Apollo та Pimco відмовилися від коментарів, а SpaceX і Nvidia не одразу відповіли на запити Financial Times.

SpaceX робить ставку на Nvidia

Угода посилить співпрацю SpaceX і Nvidia. Маск раніше заявляв, що компанія використовуватиме технології Nvidia для своїх проєктів у сфері штучного інтелекту.

Під час конференції SpaceX у серпні він сказав, що компанія вирішила будувати свої системи виключно на Nvidia, оскільки вважає архітектуру Vera Rubin найкращою.

Для Nvidia потенційна угода стане посиленням позицій на ринку передових напівпровідників, де компанія стикається зі зростаючою конкуренцією.

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SpaceX уже залучала мільярди через борги

SpaceX має кредитний рейтинг BBB — другий найнижчий рівень інвестиційної категорії. Це дає змогу страховим і пенсійним фондам купувати її боргові папери, оскільки вони значно обмежені у вкладеннях у спекулятивні облігації.

Після первинного публічного розміщення акцій на $86 млрд у червні SpaceX отримала інвестиційний кредитний рейтинг, а менш ніж через два тижні продала облігації інвестиційного рівня на $25 млрд.

Згодом ці папери подешевшали через занепокоєння щодо зростання боргу та значних капітальних витрат. Облігації SpaceX із погашенням у 2056 році торгувалися приблизно по 85 центів за долар, а їхня дохідність була на 2,27 процентного пункта вищою за дохідність казначейських облігацій США — рівень, близький до паперів зі статусом «сміттєвих».

Окремою проблемою для інвесторів залишається обмежене розкриття SpaceX фінансової інформації. За даними Financial Times, деякі потенційні інвестори, до яких компанія зверталася щодо фінансування закупівлі чипів, отримували лише двосторінковий меморандум про угоду.

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Apollo та Nvidia нарощують фінансування ШІ

Apollo активно працює з компаніями інвестиційного рівня у межах свого кредитного бізнесу обсягом $800 млрд. У червні група очолила угоду з фінансування чипів на $35 млрд для Broadcom, конкурента Nvidia.

У серпні Nvidia також оголосила про співпрацю з Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs і KKR над платформою фінансування на $500 млрд.

Її мета — залучити сторонній капітал для закупівлі чипів Nvidia та розбудови інфраструктури для штучного інтелекту. Nvidia потенційно може гарантувати до 25% вартості чипів.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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