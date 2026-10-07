Кого можуть захистити від примусових відключень: в Україні готують план дій для енергосистеми

В Україні готують план дій на випадок криз в енергосистемі. У ньому визначать правила примусових відключень та категорії споживачів, які матимуть особливий захист від таких обмежень. Про це пише biz.ligazakon.

В Україні готують план дій для енергосистеми

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В Україні затвердили порядок підготовки плану готовності до ризиків в електроенергетиці. Документ визначатиме сценарії криз, критерії безпеки постачання та умови застосування примусових відключень.

Порядок затверджений наказом Міністерства енергетики України № 450 від 23 вересня 2026 року. Він набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Як визначатимуть сценарії криз

Основою для плану стануть регіональні сценарії криз, які визначає Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E). Після кожного надходження таких сценаріїв оператор системи передачі матиме 30 календарних днів, щоб підготувати власні пропозиції.

До обговорення пропозицій залучать НКРЕКП, операторів систем розподілу та виробників електроенергії. Під час воєнного стану перелік учасників можуть обмежити кризовим координатором, оператором системи передачі та регулятором.

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Коли можуть застосувати примусові відключення

У плані встановлять критерії безпеки постачання та граничні значення. Серед таких показників — очікуваний обсяг недопоставленої електроенергії та тривалість втрати навантаження.

Заходи реагування прив'язуватимуть до перевищення встановлених порогів. Неринкові заходи, зокрема примусові обмеження, допускаються лише тоді, коли ринкові механізми вже вичерпані або очевидно недостатні.

Хто матиме особливий захист

Сам наказ № 450 не визначає перелік споживачів, яких захищатимуть від відключень. Ці категорії встановить безпосередньо план готовності до ризиків.

План також визначатиме, за яких обставин можуть обмежити споживача, який належить до захищеної категорії.

Після кожної кризи Міненерго готуватиме окремий звіт. У ньому оцінюватимуть економічний вплив кризи, обсяги недопоставленої електроенергії, а також добровільні та примусові відключення.

Звіт мають подати не пізніше ніж через три місяці після завершення кризи та після консультацій із НКРЕКП.