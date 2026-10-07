Кого можуть захистити від примусових відключень: в Україні готують план дій для енергосистеми

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 жовтня 2026, 11:52

Кого можуть захистити від примусових відключень: в Україні готують план дій для енергосистеми

В Україні готують план дій на випадок криз в енергосистемі. У ньому визначать правила примусових відключень та категорії споживачів, які матимуть особливий захист від таких обмежень. Про це пише biz.ligazakon.

В Україні готують план дій на випадок криз в енергосистемі.
В Україні готують план дій для енергосистеми
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В Україні затвердили порядок підготовки плану готовності до ризиків в електроенергетиці. Документ визначатиме сценарії криз, критерії безпеки постачання та умови застосування примусових відключень.

Порядок затверджений наказом Міністерства енергетики України № 450 від 23 вересня 2026 року. Він набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Як визначатимуть сценарії криз

Основою для плану стануть регіональні сценарії криз, які визначає Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E). Після кожного надходження таких сценаріїв оператор системи передачі матиме 30 календарних днів, щоб підготувати власні пропозиції.

До обговорення пропозицій залучать НКРЕКП, операторів систем розподілу та виробників електроенергії. Під час воєнного стану перелік учасників можуть обмежити кризовим координатором, оператором системи передачі та регулятором.

Читайте також: Відключення світла 7 жовтня: графіки діятимуть цілодобово

Коли можуть застосувати примусові відключення

У плані встановлять критерії безпеки постачання та граничні значення. Серед таких показників — очікуваний обсяг недопоставленої електроенергії та тривалість втрати навантаження.

Заходи реагування прив'язуватимуть до перевищення встановлених порогів. Неринкові заходи, зокрема примусові обмеження, допускаються лише тоді, коли ринкові механізми вже вичерпані або очевидно недостатні.

Хто матиме особливий захист

Сам наказ № 450 не визначає перелік споживачів, яких захищатимуть від відключень. Ці категорії встановить безпосередньо план готовності до ризиків.

План також визначатиме, за яких обставин можуть обмежити споживача, який належить до захищеної категорії.

Після кожної кризи Міненерго готуватиме окремий звіт. У ньому оцінюватимуть економічний вплив кризи, обсяги недопоставленої електроенергії, а також добровільні та примусові відключення.

Звіт мають подати не пізніше ніж через три місяці після завершення кризи та після консультацій із НКРЕКП.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами