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7 жовтня 2026, 9:34

Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за пів року скоротився на 3,9%

За перше півріччя 2026 року приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив близько $1,2 млрд, що на 3,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому структура інвестицій суттєво змінилася: частка вкладень у капітал і реінвестованих прибутків скоротилася, а роль боргового фінансування зросла. Про це пише голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

За перше півріччя 2026 року приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив близько $1,2 млрд, що на 3,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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З чого складалися інвестиції

Із загального обсягу близько $428,6 млн припало на реінвестовані прибутки — кошти, які українські компанії залишили у своєму розпорядженні замість виплат іноземним власникам.

Ще $230,6 млн становили вкладення в капітал підприємств, зокрема через придбання або збільшення часток у компаніях.

Решта, майже половина всього обсягу, припала на боргові інструменти — наприклад, позики від іноземних власників або інших компаній тієї самої групи.

Власного капіталу стало менше

Порівняно з першою половиною 2025 року обсяг реінвестованих прибутків скоротився приблизно на третину.

Інші вкладення в капітал зменшилися приблизно на 30%.

Натомість обсяг боргових операцій майже подвоївся. Саме це дозволило уникнути більш різкого падіння загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Які інструменти можуть підтримати інвесторів

Для стимулювання нових вкладень державі варто більше заохочувати інвесторів вкладати власний капітал у розвиток підприємств.

Один із можливих підходів — поєднання власних коштів інвестора з кредитним фінансуванням і страхуванням воєнних ризиків.

Наприклад, якщо інвестор готовий самостійно профінансувати частину вартості нової виробничої лінії, державні програми можуть допомогти залучити кредит на решту суми та застрахувати обладнання від воєнних збитків.

Гарантії можуть спростити доступ до кредитів

Ще один напрям — ширше використання часткових гарантій міжнародних партнерів.

Якщо підприємству бракує застави для отримання кредиту, такі гарантії можуть знизити ризики для банку. У разі неповернення кредиту частина збитків покривається гарантом у межах визначених умов.

Для інвесторів у воєнний час критично важливі передбачувані умови фінансування, страхування та розподілу ризиків. Саме такі механізми можуть підтримати не лише обсяг інвестицій, а й їхню якість — із більшим акцентом на власний капітал і розвиток виробництва.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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