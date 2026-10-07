Суд ЄС: Нідерланди не можуть просто «заморожувати» заяви на притулок українців

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 жовтня 2026, 11:33

Суд ЄС: Нідерланди не можуть просто «заморожувати» заяви на притулок українців

Суд Європейського Союзу постановив, що держави ЄС не можуть автоматично призупиняти розгляд заяв на міжнародний захист на весь період дії тимчасового захисту.

Суд Європейського Союзу постановив, що держави ЄС не можуть автоматично призупиняти розгляд заяв на міжнародний захист на весь період дії тимчасового захисту.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРішення було ухвалене 1 жовтня 2026 року у справі C-249/25 Jilin — Minister van Asiel en Migratie v UB.
Суд Європейського Союзу постановив, що держави ЄС не можуть автоматично призупиняти розгляд заяв на міжнародний захист на весь період дії тимчасового захисту.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення було ухвалене 1 жовтня 2026 року у справі C-249/25 Jilin — Minister van Asiel en Migratie v UB. Суд розглядав практику Нідерландів, за якою строки розгляду заяв на притулок фактично зупинялися на час дії тимчасового захисту.

Що постановив Суд ЄС

Суд дійшов висновку, що автоматичне призупинення розгляду заяв на міжнародний захист суперечить праву ЄС.

Водночас держави можуть застосовувати окремі заходи, якщо об'єктивно не здатні розглянути всі заяви у встановлені строки через надмірне навантаження на систему. Але це не дає права просто відкладати всі такі справи до завершення тимчасового захисту.

Читайте також: Нідерланди змінюють правила прийому біженців з липня 2026 року

Чому це важливо для Нідерландів

У Нідерландах особи, які отримали тимчасовий захист, підписують форму, яка формально є заявою на притулок. При цьому IND досі зазначає, що поки на людину поширюється Директива про тимчасовий захист, рішення за такою заявою не ухвалюється.

Після рішення Суду ЄС цю практику доведеться переглядати з урахуванням вимог європейського права.

Справа стосувалася не громадянина України

Позивачем у справі був громадянин Китаю уйгурського походження UB. У березні 2022 року він прибув до Нідерландів разом із дружиною-українкою та дитиною.

Йому надали тимчасовий захист як члену сім'ї громадянки України, однак розгляд його заяви на притулок був призупинений на весь період тимчасового захисту. Саме законність такої практики і стала предметом розгляду Суду ЄС.

Це не означає автоматичного статусу біженця

Рішення Суду не означає, що українці або інші особи під тимчасовим захистом автоматично отримають статус біженця.

Йдеться лише про процедурне право: подані заяви на міжнародний захист не можна безумовно залишати без розгляду до завершення дії тимчасового захисту.

При цьому цифру понад 140 тис. заяв, наведену у вихідному тексті, у самому рішенні Суду ЄС я не знайшов. Тому її краще подавати лише з окремим джерелом, якщо воно є.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Moonlighter
Moonlighter
7 жовтня 2026, 11:42
#
Нормально Зеленський потрудився, щоб українських біженців за людей не вважали. Мабуть українці єдині у всьому світі з найменшими правами у Європі. Терористів і вбивць зі східних країн і Африки так не перевіряють, як навіть наших жінок.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає OS3000 и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами