Суд ЄС: Нідерланди не можуть просто «заморожувати» заяви на притулок українців

Суд Європейського Союзу постановив , що держави ЄС не можуть автоматично призупиняти розгляд заяв на міжнародний захист на весь період дії тимчасового захисту.

Суд Європейського Союзу постановив, що держави ЄС не можуть автоматично призупиняти розгляд заяв на міжнародний захист на весь період дії тимчасового захисту.

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Рішення було ухвалене 1 жовтня 2026 року у справі C-249/25 Jilin — Minister van Asiel en Migratie v UB. Суд розглядав практику Нідерландів, за якою строки розгляду заяв на притулок фактично зупинялися на час дії тимчасового захисту.

Що постановив Суд ЄС

Суд дійшов висновку, що автоматичне призупинення розгляду заяв на міжнародний захист суперечить праву ЄС.

Водночас держави можуть застосовувати окремі заходи, якщо об'єктивно не здатні розглянути всі заяви у встановлені строки через надмірне навантаження на систему. Але це не дає права просто відкладати всі такі справи до завершення тимчасового захисту.

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Чому це важливо для Нідерландів

У Нідерландах особи, які отримали тимчасовий захист, підписують форму, яка формально є заявою на притулок. При цьому IND досі зазначає, що поки на людину поширюється Директива про тимчасовий захист, рішення за такою заявою не ухвалюється.

Після рішення Суду ЄС цю практику доведеться переглядати з урахуванням вимог європейського права.

Справа стосувалася не громадянина України

Позивачем у справі був громадянин Китаю уйгурського походження UB. У березні 2022 року він прибув до Нідерландів разом із дружиною-українкою та дитиною.

Йому надали тимчасовий захист як члену сім'ї громадянки України, однак розгляд його заяви на притулок був призупинений на весь період тимчасового захисту. Саме законність такої практики і стала предметом розгляду Суду ЄС.

Це не означає автоматичного статусу біженця

Рішення Суду не означає, що українці або інші особи під тимчасовим захистом автоматично отримають статус біженця.

Йдеться лише про процедурне право: подані заяви на міжнародний захист не можна безумовно залишати без розгляду до завершення дії тимчасового захисту.

При цьому цифру понад 140 тис. заяв, наведену у вихідному тексті, у самому рішенні Суду ЄС я не знайшов. Тому її краще подавати лише з окремим джерелом, якщо воно є.