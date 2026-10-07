Болгарія віддала дві тонни золота ЄЦБ заради переходу на євро

Болгарський національний банк передав близько двох тонн золота Європейському центральному банку (ЄЦБ) у рамках переходу країни на євро з 1 січня 2026 року. Про це йдеться у свіжому огляді Всесвітньої ради із золота (World Gold Council, WGC).

Болгарський національний банк передав близько двох тонн золота Європейському центральному банку (ЄЦБ) у рамках переходу країни на євро з 1 січня 2026 року.

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Що відомо

Згідно з повідомленням Центробанку Болгарії, країна мала передати європейському регулятору валютні резерви відповідно до правил ЄЦБ. Ці валютні резерви переважно включали валюту, а також золото, у співвідношенні 85:15. Натомість національний центробанк отримав грошову вимогу до ЄЦБ, яка враховується як актив на його балансі.

Метал для передачі був придбаний болгарським центробанком спеціально заздалегідь, щоби обсяг запасів після передачі не змінився.

Скільки купили золото світові ЦП у серпні?

Загалом, за даними WGC, світові центральні банки придбали у серпні 39 тонн золота за вирахуванням продажів. З початку року сукупні покупки сягнули 170 тонн. При цьому попит знову забезпечили здебільшого країни, які реалізують багаторічні програми накопичення золота.

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Найбільшим покупцем місяця став Народний банк Китаю, який поповнив резерви на 20 тонн. Регулятор Піднебесної робить це 22 місяці поспіль, з початку року Китай закупив уже 80 тонн металу. Серед інших найбільших покупців — Польща: за січень-серпень вона придбала 98 тонн, включаючи 8 тонн у серпні.

Центробанк Узбекистану також купив у серпні 8 тонн золота, довівши покупки з початку року майже до 50 тонн. Національний банк Казахстану придбав 7 тонн на місяць та близько 36 тонн за січень-серпень. На золото припадає 90% сукупних резервів Узбекистану та 79% резервів Казахстану.

Чеський національний банк, який купує золото вже 42 місяці поспіль, додав у серпні ще 2 тонни. З початку року його покупки становили 14 тонн, а золотий запас зріс до 86 тонн.

Центробанки Болівії та Гани придбали приблизно по 1 тонні кожен. Туреччина, за даними звіту, додала до резервів 3 тонни. Центробанк Йорданії продав у серпні 3 тонни.