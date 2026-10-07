Пенсійний фонд України попередив про шахраїв у Telegram: які повідомлення небезпечні

Пенсійний фонд України попередив про шахрайські повідомлення, у яких користувачів лякають нібито можливою втратою виплат і знижок. Водночас їм пропонують «обрати свій трудовий стаж» і підписатися на начебто офіційний канал ПФУ. У Фонді заявили, що це маніпуляція, яка спонукає перейти за посиланням на фішингові ресурси.

ПФУ попередив про фейкові повідомлення в Telegram: українців заманюють на підозрілі сайти

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Схема така: у Telegram від імені Пенсійного фонду користувачів спочатку лякають можливою втратою виплат і знижок. Потім пропонують «обрати свій трудовий стаж» або підписатися на начебто офіційний канал ПФУ, додаючи посилання.

Посилання в таких повідомленнях, за даними ПФУ, ведуть на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси. У Пенсійному фонді закликали не переходити за подібними посиланнями та перевіряти інформацію лише через офіційні канали відомства.

Достовірні відомості про пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати й соціальні допомоги ПФУ публікує на своєму сайті та офіційних сторінках:

Якщо людина вже стала жертвою кіберзлочину або помітила ознаки шахрайства в інтернеті, у Пенсійному фонді радять подати електронне звернення до кіберполіції.