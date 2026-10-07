Пенсійний фонд України попередив про шахрайські повідомлення, у яких користувачів лякають нібито можливою втратою виплат і знижок. Водночас їм пропонують «обрати свій трудовий стаж» і підписатися на начебто офіційний канал ПФУ. У Фонді заявили, що це маніпуляція, яка спонукає перейти за посиланням на фішингові ресурси.
Пенсійний фонд України попередив про шахраїв у Telegram: які повідомлення небезпечні
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Схема така: у Telegram від імені Пенсійного фонду користувачів спочатку лякають можливою втратою виплат і знижок. Потім пропонують «обрати свій трудовий стаж» або підписатися на начебто офіційний канал ПФУ, додаючи посилання.
Посилання в таких повідомленнях, за даними ПФУ, ведуть на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси. У Пенсійному фонді закликали не переходити за подібними посиланнями та перевіряти інформацію лише через офіційні канали відомства.
Достовірні відомості про пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати й соціальні допомоги ПФУ публікує на своєму сайті та офіційних сторінках:
- Сайт — https://www.pfu.gov.ua/
- Telegram — https://t.me/PensFund
- Facebook — https://www.facebook.com/pfu.gov.ua
- X (Twitter) — https://x.com/PFU_UA
- WhatsApp — https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M
- YouTube — https://www.youtube.com/@PensFund
- Viber — https://invite.viber.com/?g2=AQAoVDrpYjjOLFa2qCvt3zR25spvgkuVL%2FEd9yYGZ4zfmjTa7b17uAYkDa75eJaI
Якщо людина вже стала жертвою кіберзлочину або помітила ознаки шахрайства в інтернеті, у Пенсійному фонді радять подати електронне звернення до кіберполіції.
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