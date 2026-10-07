У вересні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 59,5% ринку нових легковиків в Україні. Для порівняння, торік їхня частка становила 46,5%. Про це повідомляє «Укравтопром».
Бензинові авто знову домінують на ринку нових машин: частка електрокарів впала до 9,2%
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Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі — на них припало 39,3% продажів нових авто проти 31,2% у вересні 2025 року.
Гібриди теж наростили частку
Частка гібридних автомобілів зросла з 20,3% до 31%.
Дизельні авто також посилили позиції: їхня частка збільшилася з 15,3% до 20,2%.
Водночас частка електромобілів різко скоротилася — з 33% торік до 9,2% у вересні 2026 року.
На автомобілі з ГБО, як і рік тому, припало менше 1% ринку.
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Які моделі стали лідерами
У бензиновому сегменті найпопулярнішим став Hyundai Tucson.
Серед гібридів лідирує Toyota RAV4, серед дизельних авто — Renault Duster, серед електромобілів — BYD Sea Lion 06EV.
У сегменті авто з ГБО перше місце також посів Hyundai Tucson.
Таким чином, у вересні ринок змістився у бік бензинових, дизельних та гібридних моделей, тоді як частка електромобілів суттєво скоротилася.
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