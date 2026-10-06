Глава SpaceX Ілон Маск заявив про перейменування підрозділу компанії SpaceXAI на SpaceXSI. Про це пише Reuters з посиланням на заяву Маска в соцмережі X, в якій він відповідає на запитання користувача про можливу зміну назви.
6 жовтня 2026, 8:41
«Надінтелект» замість ШІ: Маск змінює назву SpaceXAI
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Що відомо
У новій назві використовуватиметься термін «надінтелект» (super intelligence) замість «штучного інтелекту» (artificial intelligence).
Рішення пов'язане з нещодавньою пропозицією президента США Дональда Трампа відмовитися від терміну «штучний інтелект» на користь надінтелекту.
У виступі на Генеральній Асамблеї ООН у вересні Трамп заявив, що американські документи надалі мають використати, на його думку, більш точне позначення — super intelligence.
Маск у X підтвердив намір перейменувати підрозділ, проте не повідомив, коли саме це станеться. Поки що на сайті SpaceXAI та акаунті компанії в X зберігається колишня назва
Джерело: Мінфін
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