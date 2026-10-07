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7 жовтня 2026, 12:56

Банки почали рахувати прибуток від ШІ: Lloyds очікує понад £100 млн цього року

Банки дедалі активніше рахують, скільки грошей їм приносить штучний інтелект. Вже 12 великих фінансових установ повідомляють про отриманий або очікуваний фінансовий ефект від ШІ — раніше таких було вісім. Про це пише Еuronews.

Банки дедалі активніше рахують, скільки грошей їм приносить штучний інтелект.
ШІ приносить банкам мільйони
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Серед них — британський Lloyds. У січні банк повідомив, що генеративний ШІ приніс йому близько £50 млн (€58,8 млн) у 2025 році. Цього року Lloyds очікує отримати від цієї технології понад £100 млн.

«За рекордних бюджетів на ШІ банки, які можуть довести віддачу від своїх інвестицій, продовжуватимуть спрямовувати кошти туди, де вони потрібні», — сказав Даніель Шеклфорд Капел, керівник банківського напряму Evident.

Банки посилюють контроль за ШІ

Водночас великі банки приділяють більше уваги безпеці систем штучного інтелекту. Серед провідних банків 80% уже мають розширені механізми контролю — зокрема перевіряють дані, які використовують моделі, та відповіді, які вони генерують.

Серед решти банків у відповідному індексі такі заходи застосовують лише 40% установ.

У Європейському Союзі використання ШІ для оцінки кредитоспроможності людей віднесено до високоризикових сфер відповідно до AI Act. Водночас у липні застосування правил для таких систем відклали до грудня 2027 року.

Як банки оцінюватимуть результат від ШІ

Evident планує у 2027 році додати до свого індексу п'ятий показник. Він оцінюватиме фактичні результати, яких банки досягають завдяки використанню штучного інтелекту.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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