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6 жовтня 2026, 14:46

ПриватБанк не зміг продати «Дніпро-Арену»: на аукціон за 140,7 млн грн не прийшов жоден учасник

Аукціон із продажу стадіону «Дніпро-Арена» та колишньої тренувальної бази ФК «Дніпро», що належать державному ПриватБанку, 6 жовтня знову не відбувся. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на Prozorro.Продажі. На торги не зареєструвався жоден учасник.

Аукціон із продажу стадіону «Дніпро-Арена» та колишньої тренувальної бази ФК «Дніпро», що належать державному ПриватБанку, 6 жовтня знову не відбувся.
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Стартова ціна лота становила 140,7 млн грн без ПДВ. До нього входили стадіон, учбово-тренувальна база у Придніпровську та футбольне поле.

Продаж цих активів передбачений стратегією та оперативним планом ПриватБанку щодо управління проблемними активами, які не використовуються в основній діяльності банку.

Як «Дніпро-Арена» стала власністю ПриватБанку

Раніше стадіон і тренувальна база належали структурам, пов'язаним із колишніми власниками ПриватБанку. Майно перейшло банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до його націоналізації у 2016 році.

Сам стадіон відкрили 14 вересня 2008 року. Його місткість — 31 003 глядачі. Будівництво тривало з 2005 року. За даними Української асоціації футболу, бюджет будівництва становив €65 млн, тоді як під час відкриття у 2008 році українські футбольні джерела називали вартість близько €45 млн.

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«Дніпро-Арена» вже не вперше не знаходить покупця

ПриватБанк уже виставляв спортивний комплекс на продаж. У 2022−2023 роках стартова ціна становила близько 113 млн грн, але продати актив не вдалося. У 2025 році банк повторно виставляв його на аукціон зі стартовою ціною близько 150 млн грн.

У січні 2026 року не відбувся і аукціон з оренди «Дніпро-Арени» та тренувальної бази через відсутність учасників.

Таким чином, чергова спроба ПриватБанку продати великий спортивний комплекс завершилася без результату — цього разу покупців не знайшлося на лот зі стартовою ціною 140,7 млн грн.

Як ми писали, Депозити українців зросли до 504 млрд грн: які банки забрали більшу частину нових грошей

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
ForrestGump
ForrestGump
6 жовтня 2026, 15:01
#
По Дніпру ось-ось почнуть каби прилітати…
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0
gorobezus
gorobezus
6 жовтня 2026, 16:21
#
До КАБов, слава богу еще далеко, а вот жить стало заметно грустнее во всех отношениях, это да.
+
0
gorobezus
gorobezus
6 жовтня 2026, 16:16
#
Да кому этот мусор нужен. В стране кончились мамонты готовые выкидывать бешеные бабки на типа «имидж».
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