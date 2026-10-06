Депозити українців зросли до 504 млрд грн: які банки забрали більшу частину нових грошей

За перші вісім місяців 2026 року обсяг строкових депозитів населення в українських банках зріс на 37,3 млрд грн, або 8% — до 504,2 млрд грн. Майже весь приріст забезпечили гривневі вклади: вони збільшилися на 34,4 млрд грн (+10,8%), тоді як валютні — лише на 2,9 млрд грн (+2%). Такі розрахунки на основі статистики НБУ наводить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Найбільше гривневих строкових депозитів за цей період залучили:

ПриватБанк — +9,51 млрд грн, до 87,81 млрд грн;

Ощадбанк — +5,92 млрд грн, до 77,86 млрд грн;

Універсал Банк (monobank) — +4,39 млрд грн, до 24,82 млрд грн;

А-Банк — +2,30 млрд грн, до 17,86 млрд грн;

Укргазбанк — +2,02 млрд грн, до 11,98 млрд грн.

У валютному сегменті лідером став Ощадбанк, який збільшив портфель на 2,69 млрд грн — до 30,25 млрд грн. Далі йдуть Укргазбанк (+0,84 млрд грн), А-Банк (+0,79 млрд грн), Південний (+0,78 млрд грн) та ПУМБ (+0,72 млрд грн).

Три банки отримали 61% нового приросту

ПриватБанк, Ощадбанк і monobank разом забезпечили близько 61% приросту гривневих строкових депозитів. Водночас концентрація ринку суттєво не змінилася: частка трьох найбільших банків зросла з 47% до 48%.

За темпами зростання деякі менші банки випереджали лідерів: строкові депозити Укргазбанку зросли на 17,2%, monobank — на 16,4%, А-Банку — на 16,4%, Південного — на 15,9%. Для порівняння, у ПриватБанку приріст становив 10,3%, а в Ощадбанку — 8,7%.

Водночас, за оцінкою Шевчишина, лідерство великих банків не завжди пояснюється найвищими ставками. Значну роль відіграють масштаб клієнтської бази та концентрація державних виплат.

Валютні депозити зростають значно повільніше

У валютному сегменті ситуація залишається слабшою. Без приросту Ощадбанку загальний результат був би близьким до нуля: відтік коштів з Укрексімбанку та Райффайзен Банку значною мірою компенсував надходження в інші фінустанови.

Найбільше валютних строкових депозитів скоротилося в Укрексімбанку — на 3,83 млрд грн, у Райффайзен Банку — на 1,52 млрд грн.

За гривневими вкладами найбільший відтік також зафіксовано в Укрексімбанку — мінус 2,13 млрд грн. Загалом за гривнею та валютою банк втратив близько 5,96 млрд грн строкових депозитів населення від початку року.

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При цьому сам по собі відтік депозитів з окремого банку не свідчить про погіршення його фінансового стану — на динаміку можуть впливати зміна депозитної політики, умов залучення коштів та структура клієнтської бази.

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