За підсумками січня-серпня 2026 року більшість найбільших українських банків показали скорочення чистого прибутку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед топових банків зростання прибутку продемонстрували лише Універсал Банк, який обслуговує monobank, та ПУМБ. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
6 жовтня 2026, 10:58
Банки заробили менше: хто очолив рейтинг прибутків за 8 місяців 2026 року
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Хто заробив найбільше
Лідером за обсягом чистого прибутку залишається ПриватБанк — 31,73 млрд грн, хоча це на 29,1% менше, ніж за вісім місяців 2025 року.
Далі йдуть:
- Універсал Банк / monobank — 5,38 млрд грн, +20,1%;
- Райффайзен Банк — 4,72 млрд грн, −29,7%;
- ПУМБ — 4,21 млрд грн, +2,4%;
- Ощадбанк — 4,13 млрд грн, −68,0%;
- Укрексімбанк — 2,82 млрд грн, −53,8%;
- ОТП Банк — 2,69 млрд грн, −22,2%;
- Сітібанк — 2,54 млрд грн, −6,0%;
- Укрсиббанк — 2,47 млрд грн, −30,7%;
- Укргазбанк — 2,29 млрд грн, −32,2%.
Хто скоротив прибуток найбільше
Найсильніше серед великих банків прибуток зменшився в Ощадбанку — на 68%, до 4,13 млрд грн.
Також суттєве падіння зафіксовано у Сенс Банку — на 55,2%, до 1,03 млрд грн, Укрексімбанку — на 53,8%, до 2,82 млрд грн, та банку Південний — на 51,2%, до 1,04 млрд грн.
Таким чином, загальна картина для великих банків у 2026 році залишається переважно негативною: прибутки скорочуються, тоді як помітне зростання серед лідерів показують лише окремі установи.
Джерело: Мінфін
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