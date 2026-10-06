Банки заробили менше: хто очолив рейтинг прибутків за 8 місяців 2026 року

За підсумками січня-серпня 2026 року більшість найбільших українських банків показали скорочення чистого прибутку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед топових банків зростання прибутку продемонстрували лише Універсал Банк , який обслуговує monobank , та ПУМБ . Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За підсумками січня–серпня 2026 року більшість найбільших українських банків показали скорочення чистого прибутку порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Хто заробив найбільше

Лідером за обсягом чистого прибутку залишається ПриватБанк — 31,73 млрд грн, хоча це на 29,1% менше, ніж за вісім місяців 2025 року.

Далі йдуть:

Універсал Банк / monobank — 5,38 млрд грн, +20,1%;

Райффайзен Банк — 4,72 млрд грн, −29,7%;

ПУМБ — 4,21 млрд грн, +2,4%;

Ощадбанк — 4,13 млрд грн, −68,0%;

Укрексімбанк — 2,82 млрд грн, −53,8%;

ОТП Банк — 2,69 млрд грн, −22,2%;

Сітібанк — 2,54 млрд грн, −6,0%;

Укрсиббанк — 2,47 млрд грн, −30,7%;

Укргазбанк — 2,29 млрд грн, −32,2%.

Хто скоротив прибуток найбільше

Найсильніше серед великих банків прибуток зменшився в Ощадбанку — на 68%, до 4,13 млрд грн.

Також суттєве падіння зафіксовано у Сенс Банку — на 55,2%, до 1,03 млрд грн, Укрексімбанку — на 53,8%, до 2,82 млрд грн, та банку Південний — на 51,2%, до 1,04 млрд грн.

Таким чином, загальна картина для великих банків у 2026 році залишається переважно негативною: прибутки скорочуються, тоді як помітне зростання серед лідерів показують лише окремі установи.