Сірий iPhone можуть заблокувати? Що змінилося та як перевірити телефон перед покупкою

В Україні з'явився новий спосіб перевірити, чи був смартфон офіційно ввезений і митно оформлений. З 4 вересня 2026 року імпортери зобов'язані зазначати IMEI кожного мобільного телефону під час митного оформлення, а Держмитслужба запустила відкритий сервіс для перевірки цих даних.

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Це означає, що перед купівлею нового або вживаного телефона покупець може перевірити його IMEI та з'ясувати, чи є інформація про митне оформлення пристрою.

Який смартфон вважається нелегально ввезеним

Йдеться про телефон, який був переміщений через кордон без належного митного оформлення або декларування, коли воно було необхідним. З 4 вересня 2026 року під час імпорту мобільних телефонів за відповідними кодами УКТ ЗЕД IMEI кожного пристрою має зазначатися у митній декларації.

Тому «сірий» смартфон — це не обов'язково підроблений телефон. Це може бути цілком оригінальний iPhone чи Samsung, який продавець або імпортер завіз в Україну без виконання необхідних митних процедур і сплати належних платежів.

Саме на боротьбу з таким «сірим» імпортом спрямована нова система. БЕБ заявляло, що обов'язкове зазначення IMEI має посилити контроль за ввезенням електроніки та детінізацію ринку.

Чи можуть такий телефон заблокувати

Наразі в Україні немає оголошеного механізму автоматичного блокування телефона лише через те, що його IMEI не виявився в новій митній базі. Новий сервіс Держмитслужби призначений для перевірки факту митного оформлення, а не для негайного відключення пристрою від мобільної мережі.

Водночас сама система створює технічну основу для контролю за походженням телефонів. Держмитслужба прямо зазначає, що накопичені дані дозволять правоохоронним і контролюючим органам перевіряти законність ввезення пристроїв, які вже перебувають на складах або продаються.

Тому твердження про майбутнє блокування нерозмитнених телефонів варто розглядати саме як можливий наступний етап, а не як уже чинне правило.

В інших країнах IMEI-блокування вже використовується

Механізм блокування пристроїв за IMEI давно застосовується в багатьох країнах. Оператори можуть заносити телефони до чорних списків, якщо вони були заявлені як викрадені або втрачені. Інформація може передаватися через систему GSMA, завдяки чому заблокований пристрій може втратити доступ не лише до однієї, а й до інших мереж.

При цьому «нелегально ввезений» і «заблокований за IMEI» — не одне й те саме. У міжнародній практиці блокування найчастіше стосується крадених, загублених, шахрайських або технічно непридатних пристроїв. GSMA також попереджає: якщо дані IMEI на телефоні не збігаються з інформацією про пристрій, це може свідчити про підробку або втручання в ідентифікатор.

Як не купити проблемний телефон

Перед оплатою смартфона варто:

Дізнатися IMEI — набрати на телефоні *#06# або перевірити його в налаштуваннях. Якщо телефон має дві SIM-карти або кілька IMEI — перевірити кожен ідентифікатор. Перевірити IMEI на сервісі Держмитслужби, якщо йдеться про пристрій, імпортований після 4 вересня 2026 року. Звірити IMEI на екрані телефона, коробці та в документах — вони мають відповідати. Для вживаного смартфона додатково перевірити, чи не заявлявся він як втрачений або викрадений. У міжнародних системах саме такі пристрої можуть потрапити до IMEI-блокування. Не купувати телефон лише тому, що він значно дешевший за аналогічні пропозиції офіційних продавців.

Водночас важливо пам'ятати: відсутність IMEI у новому українському сервісі не доводить автоматично, що телефон крадений чи контрабандний. Система містить дані про митне оформлення, здійснене починаючи з 4 вересня 2026 року.

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Отже, для українського покупця головна зміна зараз полягає не в тому, що телефони вже почали масово блокувати, а в тому, що законність імпорту конкретного пристрою можна перевірити за його IMEI ще до покупки.

Як ми писали: В Україні змінюють правила ввезення смартфонів: що означатиме обов'язкове декларування IMEI