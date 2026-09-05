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5 вересня 2026, 11:00

Понад 5 млрд грн для бюджету: навіщо в Україні фіксуватимуть IMEI смартфонів

Із 4 вересня в Україні змінили правила митного оформлення мобільних телефонів. Тепер імпортери зобов’язані вказувати в електронній митній декларації міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) кожного ввезеного пристрою.

Із 4 вересня в Україні змінили правила митного оформлення мобільних телефонів.


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У Державній митній службі зазначають, що новий механізм має зробити ринок електроніки прозорішим і допомогти державі боротися з нелегальним ввезенням смартфонів.

Бюджет може отримувати понад 5 млрд грн щороку

Головний економічний ефект від нововведення очікують саме від детінізації ринку мобільних телефонів. Раніше оцінювалося, що обов’язкова фіксація IMEI під час імпорту може забезпечити державному бюджету понад 5 млрд грн додаткових надходжень щороку.

Механізм має стимулювати імпортерів проводити операції через легальні канали та сплачувати передбачені податки й митні платежі. Водночас держава отримуватиме більше можливостей для виявлення техніки, яка потрапила в Україну без належного митного оформлення.

IMEI використовуватимуть для відстеження смартфонів

На митниці формується база даних про IMEI ввезених пристроїв. Надалі ці відомості можуть використовуватися державними органами для контролю за обігом смартфонів уже всередині України.

Зокрема, планується перевіряти, чи відповідають телефони, які продаються в торговельних мережах, даним про їхнє легальне ввезення.

Таким чином, нова система має працювати не лише на кордоні. Її завдання — простежити шлях смартфона від імпорту до продажу, що ускладнить роботу нелегальним постачальникам.


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Запровадження IMEI-контролю також має зменшити обсяги контрафактної продукції та створити більш рівні умови конкуренції для компаній, які працюють офіційно.

Для державного бюджету це означає потенційне збільшення податкових і митних надходжень, тоді як для легального бізнесу — посилення контролю за конкурентами, які раніше могли працювати поза офіційним ринком.




Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
BigBend
BigBend
5 вересня 2026, 12:49
#
Це для стеження за людьми робляться, IMEI ніяк на сплату податку не впливає. Минулий раз не дали це зробити, бо люди виступили проти, то вирішили під час війни протягнути.
+
+15
P93
P93
5 вересня 2026, 13:09
#
«Бюджет може отримувати понад 5 млрд грн щороку», а може і не отримувати.
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