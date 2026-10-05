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5 жовтня 2026, 19:31

В Україні запрацював реєстр лудоманів: як заборонити азартні ігри

В Україні вже працює Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. PlayCity повідомляє, що у 2026 році до нього вже надійшло понад 3 тис. заяв на обмеження участі в азартних іграх.

В Україні вже працює Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.
Playcity запустив реєстр лудоманів
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При цьому реєстр не є публічною базою. Сторонні люди — роботодавці, родичі чи знайомі — не можуть перевірити, чи внесена конкретна особа до нього. Дані використовують передусім організатори азартних ігор, щоб під час авторизації або входу до закладу перевірити право людини на участь у грі.

Сам гравець може отримати інформацію про наявність своїх даних у реєстрі, звернувшись до PlayCity із заявою, підписаною кваліфікованим електронним підписом.

Як працює самообмеження

Людина віком від 21 року може самостійно подати заяву на обмеження доступу до азартних ігор на строк від шести місяців до трьох років. Зробити це можна онлайн через форму на сайті PlayCity.

Обмеження починає діяти після внесення відповідної інформації до реєстру. Після завершення встановленого строку дані мають бути видалені.

Таким чином, механізм самообмеження вже є діючим інструментом боротьби з лудоманією, а сам факт внесення людини до реєстру залишається конфіденційним.

Хто ще може подати заяву

Обмежити доступ до азартних ігор може не лише сама людина. Заяву щодо іншої особи можуть подати члени сім'ї першого ступеня споріднення або її законні представники. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують родинний зв’язок або повноваження представника, а також, за наявності, документи, що підтверджують необхідність встановлення обмеження.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли азартні ігри негативно впливають на життя людини та її родину. Заяву розглядає PlayCity, після чого ухвалюється рішення про внесення інформації до відповідного реєстру.

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Що з військовослужбовцями

Для військових передбачений окремий механізм обмеження доступу до азартних ігор на період воєнного стану. Мінцифра та Міноборони розробляють систему, за якою під час ідентифікації гравця організатор перевірятиме не лише реєстр осіб з обмеженим доступом, а й реєстр військовослужбовців.

Якщо система підтвердить статус військовослужбовця, організатор отримуватиме команду не допускати людину до гри. При цьому казино не повідомлятимуть, що саме військовий статус став причиною обмеження: система передаватиме лише факт наявності заборони.

Водночас цей механізм не варто подавати як уже запущену процедуру подання заяви військовим або їхніми родичами. У березні 2026 року PlayCity повідомляло, що відповідний проєкт постанови уряду лише винесено на громадське обговорення, а реєстр військовослужбовців ще розробляло Міноборони.

Як ми писали, Українці витратили на азартні ігри 158 млрд грн за рік: щодня — понад 430 млн


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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