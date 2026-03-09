Multi від Мінфін
9 березня 2026, 9:33

Українці витратили на азартні ігри 158 млрд грн за рік: щодня — понад 430 млн

У 2025 році українці поповнили гральні рахунки на 158 млрд грн, що в середньому становить близько 433 млн грн щодня. Про це пише народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на дані НБУ.

У 2025 році українці поповнили гральні рахунки на 158 млрд грн, що в середньому становить близько 433 млн грн щодня.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лудоманія прогресує

Такі обсяги витрат свідчать про подальше зростання залежності від азартних ігор серед населення.

Водночас 105 млрд грн виплат виграшів гравцям (близько 66% від суми поповнень) викликають сумніви щодо їх реального походження. За інформацією НБУ, фіксується значна кількість випадків, коли виплати здійснюються на банківські картки, які не збігаються з картками поповнення, або ж проводяться нетипово великі перекази.

Южаніна пов’язує такі аномалії з низкою системних проблем на ринку азартних ігор.

Серед ключових причин:

  • відсутність державної системи онлайн-моніторингу грального ринку, яку мали запровадити ще кілька років тому;
  • масове використання фіктивних гравців — так званих «дропів», на рахунки яких можуть виводитися значні суми коштів;
  • відсутність ефективних обмежень щодо часу гри та витрат на азартні ігри.

На її думку, така ситуація створює ризики відмивання коштів, сприяє зростанню соціальних проблем, а також призводить до втрат бюджету, що є особливо критичним в умовах війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
