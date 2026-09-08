Мінцифри разом з Міністерством охорони здоров’я розробляють повноцінний медичний кабінет у Дії, який планують запустити вже наступного року. Про це в інтерв'ю для SPEKA розповіла заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.
8 вересня 2026, 18:55
Мінцифри анонсувало запуск медичного кабінету в «Дії»
► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини
Цифровізація медичного сектору
«Наступний стратегічний крок — це цифровізація медичного сектору. Разом з колегами з Міністерства охорони здоров’я ми активно розробляємо повноцінний медичний кабінет у Дії, який плануємо запустити вже наступного року"розповіла Коваль.
Що це дає
За її словами, на першому етапі українці зможуть просто в застосунку переглянути свою чинну декларацію з сімейним лікарем або укласти нову за кілька секунд. Це стане стартом великого медичного блоку в Дії, який надалі планують розширювати. Медичний напрям — не єдиний вектор виходу Дії за межі держпослуг у приватний сектор. Платформа вже інтегрувала понад 25 тисяч компаній та бізнесів, а спільно з мобільними операторами реалізує функцію перенесення номера через eSIM — першим цю послугу запровадив lifecell.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі