Російський бюджет втрачає нафтогазові доходи: за рік падіння склало 17%

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії у вересні 2026 року становили 452,4 млрд рублів, що на 22% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно із серпнем надходження зросли на 7%. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на The Bell.

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При цьому зростання доходів у вересні значною мірою нівелювали витрати бюджету на компенсації нафтопереробникам. Так звані демпферні виплати, які компенсують різницю між внутрішніми та світовими цінами на пальне, зросли за місяць із 197,3 млрд до 305,5 млрд рублів.

Через це додаткові надходження від податку на видобуток корисних копалин фактично не дали бюджету пропорційного приросту. У вересні НДПІ приніс 807 млрд рублів проти 702,7 млрд рублів у серпні.

Загалом за січень-вересень 2026 року Росія отримала 5,47 трлн рублів нафтогазових доходів. Це на 17,2% менше, ніж за той самий період 2025 року.

Вересневий результат майже відповів прогнозу Мінфіну РФ. З урахуванням додаткових нафтогазових доходів недобір становив близько 10 млрд рублів.

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Додаткові доходи вкладаються в валюту і золото



У жовтні російське міністерство очікує отримати 289,5 млрд рублів додаткових нафтогазових доходів. Із них 279,4 млрд рублів планують спрямувати на купівлю іноземної валюти та золота в межах бюджетного правила. Операції мають проводитися з 7 жовтня до 6 листопада 2026 року.



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