«Нафтогаз» готує нові поставки газу, а в Угорщині збудують сховища для українського пального

Україна посилює паливну логістику на випадок посилення російських обстрілів. Під час саміту «Карпатської вісімки» українські енергокомпанії підписали нові угоди з європейськими партнерами про додаткові поставки і будівництво потужностей зберігання, — про це повідомляє «Нафтогаз».



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Так, «Нафтогаз» домовився з угорською компанією MOL про будівництво сховищ для нафтопродуктів поблизу українського кордону. Нові потужності мають забезпечити зберігання запасів пального за межами зон російських обстрілів.



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Україна отримає додаткові партії газу та пального



Водночас «Укрнафта» та польська ORLEN опрацьовують можливість передачі українській компанії вживаних паливовозів. Це дозволить посилити логістику та забезпечити стабільніші поставки нафтопродуктів в Україну.

Крім того, ORLEN постачатиме Україні пальне на суму до $500 млн, а сторони розглянуть можливість переробки української нафти на європейських заводах.



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