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17 липня 2026, 8:34

Зерновий експорт під загрозою: судновласники масово відмовляються від українських портів

Через посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини судновласники масово скасовують фрахтові угоди, а страховики зупиняють поліси воєнного ризику. Це створює серйозну логістичну кризу та тиск на ціни внутрішнього ринку, повідомляє спеціалізоване видання ASAP Agri.

Через посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини судновласники масово скасовують фрахтові угоди, а страховики зупиняють поліси воєнного ризику.

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Ситуація в Чорноморському регіоні різко загострилася після серії влучань по цивільних суднах та портових об'єктах. Критичним фактором стала відмова міжнародних страхових компаній оформлювати нові поліси воєнного страхування. Без належного покриття ризиків знаходження в українських територіальних водах стає фінансово неможливим для більшості судновласників, що призвело до скасування вже укладених фрахтових контрактів.

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Для українських трейдерів це означає вимушену паузу у закупівлях. Багато великих гравців навіть призупинили приймання збіжжя на базисі CPT-порт (доставка фермером до термінала), щоб переглянути ризикові моделі.

Компанії, що продовжують роботу, змушені знижувати закупівельні ціни на зерно нового врожаю в середньому на 300 грн за тонну. Фактично, українські аграрії знову опинилися в ситуації логістичного «вузького місця», коли попит на внутрішньому ринку падає через неможливість гарантувати експорт.

Чорноморська логістика: перехід на альтернативні маршрути

Ринок зараз намагається шукати альтернативні маршрути, де домінують сусіди України.

Але на тлі проблем з експортом із портів Великої Одеси фіксується стрімке зростання попиту на румунське та болгарське зерно. Ціни на фуражну пшеницю в порту Констанца (Румунія) на серпневі поставки підскочили до 216 євро за тонну (близько 247 доларів) на базисі FOB. Для порівняння, лише тиждень тому вартість коливалася у межах 228−229 доларів.

Румунські продавці очікують подальшого зростання цін, тому частина з них тимчасово зняла пропозиції з ринку, готуючись замінити українську пропозицію на світовому ринку.

Це підтверджує критичність ситуації: через систематичні атаки Україна вже втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна через ключові чорноморські порти. Подальше блокування портів не лише посилює тиск на українських фермерів, а й сприяє витісненню української продукції з традиційних ринків збуту, де її місце швидко займають партнери з ЄС.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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