Зерновий експорт під загрозою: судновласники масово відмовляються від українських портів

Через посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини судновласники масово скасовують фрахтові угоди, а страховики зупиняють поліси воєнного ризику. Це створює серйозну логістичну кризу та тиск на ціни внутрішнього ринку, повідомляє спеціалізоване видання ASAP Agri .

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Ситуація в Чорноморському регіоні різко загострилася після серії влучань по цивільних суднах та портових об'єктах. Критичним фактором стала відмова міжнародних страхових компаній оформлювати нові поліси воєнного страхування. Без належного покриття ризиків знаходження в українських територіальних водах стає фінансово неможливим для більшості судновласників, що призвело до скасування вже укладених фрахтових контрактів.

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Для українських трейдерів це означає вимушену паузу у закупівлях. Багато великих гравців навіть призупинили приймання збіжжя на базисі CPT-порт (доставка фермером до термінала), щоб переглянути ризикові моделі.

Компанії, що продовжують роботу, змушені знижувати закупівельні ціни на зерно нового врожаю в середньому на 300 грн за тонну. Фактично, українські аграрії знову опинилися в ситуації логістичного «вузького місця», коли попит на внутрішньому ринку падає через неможливість гарантувати експорт.

Чорноморська логістика: перехід на альтернативні маршрути

Ринок зараз намагається шукати альтернативні маршрути, де домінують сусіди України.

Але на тлі проблем з експортом із портів Великої Одеси фіксується стрімке зростання попиту на румунське та болгарське зерно. Ціни на фуражну пшеницю в порту Констанца (Румунія) на серпневі поставки підскочили до 216 євро за тонну (близько 247 доларів) на базисі FOB. Для порівняння, лише тиждень тому вартість коливалася у межах 228−229 доларів.

Румунські продавці очікують подальшого зростання цін, тому частина з них тимчасово зняла пропозиції з ринку, готуючись замінити українську пропозицію на світовому ринку.

Це підтверджує критичність ситуації: через систематичні атаки Україна вже втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна через ключові чорноморські порти. Подальше блокування портів не лише посилює тиск на українських фермерів, а й сприяє витісненню української продукції з традиційних ринків збуту, де її місце швидко займають партнери з ЄС.

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