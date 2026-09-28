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28 вересня 2026, 7:10

Долар тестує 45,50, євро прямує до 52: як глобальний шторм переписує курс гривні

Доки ринки перетравлюють ескалацію в Баб-ель-Мандебській протоці, а енергоносії готуються до нового ралі, Нацбанку України доведеться витратити до $1,4 млрд за тиждень, щоб утримати курс. Розбираємо, що буде з доларом, євро та золотом на тлі глобальної нестабільності.

Доки ринки перетравлюють ескалацію в Баб-ель-Мандебській протоці, а енергоносії готуються до нового ралі, Нацбанку України доведеться витратити до $1,4 млрд за тиждень, щоб утримати курс.

Тренди на світовому валютному, сировинному ринку та ринку дорогоцінних металів цього тижня залежатимуть від наступних чинників:

Розвиток війни між США та Іраном на Близькому Сході. Причому тепер йдеться не лише про ситуацію навколо Ормузької протоки. Проблема безперешкодного судноплавства поширилася і на Баб-ель-Мандебську протоку, яку наразі контролюють хусити — єменські союзники Ірану. З огляду на те, що через цю протоку проходить близько 15% світового морського вантажопотоку та 25−30% світових контейнерних перевезень, логістичні ризики для світової економіки помітно зросли.

Реальна вартість нафти та інших енергоносіїв. Ціна нафти марки Brent продовжує утримуватись у діапазоні близько $95−105 за барель, а вартість еталонного європейського газу на нідерландському хабі TTF станом на 25 вересня становить близько $800−815 за 1 тис. куб. м. Такий рівень цін на енергоносії вже істотно негативно впливає на світову економіку. ЄЦБ і ФРС США прямо називають високу вартість енергоресурсів одним із ключових чинників, здатних призвести до нового підвищення вілсоткових ставок вже на найближчих засіданнях регуляторів наприкінці жовтня, а також спровокувати критичне уповільнення темпів зростання світового ВВП та новий виток глобальної інфляції.

Мій прогноз щодо ціни нафти Brent на період із 28 вересня до 2 жовтня передбачає діапазон $93−110 за барель, залежно від подальшого розвитку подій на Близькому Сході. При цьому черговий стрибок вартості енергоносіїв на початку жовтня може підштовхнути нафтові котирування з уже досить звичних рівнів $100−105 за барель до нових максимумів — близько $110 і навіть вище.

Адже з 1 жовтня почнеться новий квартал, а отже, європейські та американські регулятори трохи спокійніше ставляться до можливих спекулятивних розгойдувань ринку енергоносіїв, вважаючи, що завжди зможуть «загасити» подібні ігри й надалі, оскільки квартал тільки почався. В результаті поєднання геополітичних та військових новин із Близького Сходу з періодичними спекулятивними атаками на ринок може сприяти подальшому зростанню нафтових котирувань у напрямку рівнів, на які зараз орієнтуються спекулянти, — близько $120 за барель.

Дані щодо американського та європейського ринку праці, інфляції, показників промисловості, ВВП та споживчого ринку. Основні з них:

Вівторок, 29 вересня — стане відома кількість відкритих вакансій та індекс довіри споживачів у США. Ці дані можуть спровокувати коливання пари євро/долар цього дня, за моєю оцінкою, в межах до 0,3−0,6 цента на євро, що для України означає потенційні коливання євровалюти щодо гривні в межах 13,5−27 копійок на євро.

Середа, 30 вересня — будуть опубліковані роздрібні продажі (місяць до місяця) та показники інфляції в Німеччині, динаміка цін та інфляції у Франції, а також стан споживчого ринку та ВВП (квартал до кварталу) у США. Поява цієї інформації може спровокувати коливання пари євро/долар цього дня, за моєю оцінкою, в межах до 0,2−0,4 цента на євро, що для України означає потенційні коливання євровалюти щодо гривні в межах 9−18 копійок на євро.

Четвер, 1 жовтня — очікуються дані щодо рівня безробіття в Єврозоні та кількості первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у Штатах. Ці показники можуть спровокувати коливання пари євро/долар цього дня, за моєю оцінкою, в межах до 0,7−1 цента на євро, що для України означає потенційні коливання євровалюти щодо гривні в межах 31,5−45 копійок на євро.

П'ятниця, 2 жовтня — стануть відомі рівень інфляції в Єврозоні та рівень безробіття в США. Ці показники можуть спровокувати коливання пари євро/долар цього дня, за моєю оцінкою, в межах до 0,8−1,1 цента на євро, що для України означає потенційні коливання євровалюти щодо гривні в межах 36−49,5 копійок на євро.

Нацбанку доведеться активно попрацювати на українському міжбанку (особливо у четвер та п'ятницю), щоб за можливості пом'якшити вплив міжнародної волатильності пари євро/долар не лише на курс долара щодо гривні, а й опосередковано — на курс євро щодо гривні. Це зараз принципово важливо для НБУ, щоб максимально згладити вплив курсових стрибків долара та євро на показники інфляції в Україні. А з огляду на зростання частки імпорту серед товарів і послуг у воюючій Україні, це стає для Нацбанку дедалі важливішим завданням.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на період із 28 вересня до 2 жовтня 2026 року передбачає діапазон $1 134−1 157 за євро. На тлі очікуваної підвищеної волатильності на світових ринках коливання курсу євро щодо гривні в Україні 1−2 жовтня потенційно можуть становити 31−49,5 копійки.

Проте, з з огляду на політику «гнучкого курсоутворення», яку зараз проводить Нацбанк, фактичні коливання курсу євро щодо гривні у ці два дні, найімовірніше, будуть стриманішими і не перевищать 24−32 копійки.

З огляду на геополітичний чинник, за моїм прогнозом, ціна золота в період із 28 вересня до 2 жовтня перебуватиме в діапазоні $4 180−4 420 за унцію. Щоденні коливання котирувань «жовтого металу» можуть становити $32−75 за унцію під впливом економічних новин, а також геополітичних та військових подій на Близькому Сході.

Вартість срібла в цей період, за моїм прогнозом, перебуватиме в діапазоні $61,2−69 за унцію. Основний вплив на його котирування матимуть економічні новини та попит на цей дорогоцінний метал із боку реального сектору світової економіки. Щоденні коливання ціни срібла можуть становити $1,2−2,7 за унцію.

Серед внутрішніх чинників, які впливатимуть на вітчизняний валютний ринок, я звернув би увагу на:

Інтервенції НБУ. Нацбанк змушений проводити практично щоденні інтервенції з продажу долара, щоб закривати дефіцит валюти на торгах. За моїми прогнозами, з 28 вересня до 2 жовтня НБУ для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити не менше $1 130 млрд — 1 440 млрд. Саме інтервенції НБУ на українському міжбанку, його оперативна реакція на поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках і на попит/пропозицію на українських торгах сформують курсовий тренд на нашому валютному ринку цього тижня.

Завершення місяця, кінець кварталу та початок нового звітного періоду. Останні робочі дні вересня минуть на міжбанку непередбачувано: ситуація залежатиме від ситуативних завдань окремих великих гравців українського валютного ринку та графіка їхнього виходу на ринок зі своїми операціями.

Я прогнозую зростання статистики на торгах 28−30 вересня в межах до $305 млн — 390 млн за рахунок чинника завершення місяця та третього кварталу 2026 року.

1 жовтня активність торгів за статистикою Блумберг дещо знизиться до $280 млн — 315 млн за рахунок чинника першого дня місяця, коли клієнти лише підбивають перші підсумки завершеного місяця та визначаються з остаточними завданнями на новий період.

Але вже з 2 жовтня активність клієнтів на міжбанку почне знову зростати до рівнів щоденних операцій, зареєстрованих у системі Блумберг, у межах щоденних $300 млн — 360 млн.

Поведінка населення на валютному ринку. За моїм прогнозом, цього тижня щоденне перевищення обсягів купівлі валюти населенням — як із зарахуванням на банківські картки, так і на готівковому ринку, — над обсягами її продажу з карток та через обмінні пункти становитиме від $28 млн до $70 млн.

Частково зростання попиту на валюту буде зумовлене й оновленням із 1 жовтня щомісячних лімітів НБУ. Нагадаю, що після перегляду лімітів влітку цього року громадяни можуть щомісяця купувати валюту із зарахуванням на банківські рахунки в еквіваленті до 200 тис. гривень, проти колишніх 50 тис. гривень. Крім того, у серпні Нацбанк підвищив ліміти на купівлю валюти для розрахунків громадян за кордоном та проведення низки інших операцій. Дія цих чинників традиційно сприятиме збільшенню попиту на валюту у перші дні жовтня.

Істотно впливати на поведінку учасників валютного ринку продовжуватиме інтенсивність російських обстрілів портової, складської та іншої інфраструктури України, а також ситуація на фронті. Ці чинники позначатимуться на обсягах пропозиції валюти з боку експортерів та попиті на неї з боку окремих груп імпортерів.

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Прогноз курсу долара та євро на 28 вересня — 2 жовтня

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,134 до 1,157 долара за євро та прогнозному коридорі щодо котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 44,55 до 45,30 гривень, коридор за безготівковим євро в цей період, за моїми розрахунками, перебуватиме в межах від 50,65 до 51,80 гривень.

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Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 25 копійок, і за євро — в межах до 20−70 копійок, із частою зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку та тренду за парою євро/долар у світі.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 44,30 до 45,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,50 до 45,45 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,55 до 52,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 50,60 до 52,10 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
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