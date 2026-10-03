Втомлені люди частіше довіряють ШІ: вчені знайшли несподівану причину

Цифрова епоха та напружений ритм життя можуть змушувати людей частіше шукати оцінку й підтримку в штучному інтелекті. Видання PsyPost цитує дослідження на цю тему Університету Сунь Ятсена.

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Вчені встановили, що збитий режим сну та пов'язана з ним втома посилюють тривогу через можливу оцінку з боку інших людей. У такому стані люди частіше обирають ШІ замість людини, коли потрібно оцінити їхню зовнішність, резюме чи інші особисті характеристики.

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Об'єктивний та неупереджений

У одному з експериментів 80% учасників обрали ШІ як оцінювача. Дослідники вважають, що причина — у сприйнятті алгоритму як більш об'єктивного та менш схильного до особистого осуду.

Водночас автори наголошують, що дослідження проводили переважно на змодельованих ситуаціях, тому його результати не означають, що всі втомлені люди автоматично починають більше довіряти ШІ.

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