Грецький заморожений йогурт спричинив ажіотаж у Гонконзі: люди стоять у чергах годинами

Як повідомляє Bloomberg, новий магазин грецького замороженого йогурту MYKA у Гонконзі за лічені тижні після відкриття перетворився на гастрономічний хіт. Увечері покупцям доводиться чекати в черзі близько години, а в популярні години біля закладу збираються десятки людей.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини



Вдалий старт в Азії



MYKA відкрив свій перший азійський заклад 11 вересня на Wellington Street у районі Central. Бренд родом із Мадрида, а до Гонконгу він прийшов із мережею приблизно у 17 країнах та сотнями франчайзингових точок.

Причина популярності — не лише хайп у соцмережах. Заморожений йогурт тут роблять на основі справжнього грецького йогурту та козячого молочного кефіру, без порошкових сумішей. Десерт має густу кремову текстуру, легку кислинку та менш солодкий смак, ніж багато аналогів. До нього можна додавати близько 30 начинок — від фісташок і меду до пахлави та шоколадної крихти.

Ціни стартують від 58,9 гонконзького долара ($7,7) за невелику порцію. Середня з двома начинками коштує 71,9 HKD, велика — 84,9 HKD. Фірмовий варіант MYKA Special також коштує 71,9 HKD.

Читайте також: Добробут пенсіонерів у ЄС: ЄЦБ підрахував, де люди 65−74 років мають найбільший чистий капітал

Смак витраченого часу



То чи варто стояти в черзі годину? За оцінкою оглядачів, сам десерт справді якісний — його хвалять за свіжість, баланс смаку та кремову текстуру. Але година очікування навряд чи виправдана. Оптимальний варіант — приходити тоді, коли черга коротша. Один із відвідувачів, наприклад, чекав близько 30 хвилин і залишився задоволений.

Отже, MYKA в Гонконзі став прикладом того, як поєднання незвичного продукту, вдалого брендингу та соціальних мереж може перетворити звичайний десерт на міський гастрономічний феномен.



Як ми писали: Нова селенавтика: як Ілон Маск та Китай будують місячну економіку, руйнуючи земні догми