Грецький заморожений йогурт спричинив ажіотаж у Гонконзі: люди стоять у чергах годинами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 жовтня 2026, 11:07

Грецький заморожений йогурт спричинив ажіотаж у Гонконзі: люди стоять у чергах годинами

Як повідомляє Bloomberg, новий магазин грецького замороженого йогурту MYKA у Гонконзі за лічені тижні після відкриття перетворився на гастрономічний хіт. Увечері покупцям доводиться чекати в черзі близько години, а в популярні години біля закладу збираються десятки людей.

Як повідомляє Bloomberg, новий магазин грецького замороженого йогурту MYKA у Гонконзі за лічені тижні після відкриття перетворився на гастрономічний хіт.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


Вдалий старт в Азії


MYKA відкрив свій перший азійський заклад 11 вересня на Wellington Street у районі Central. Бренд родом із Мадрида, а до Гонконгу він прийшов із мережею приблизно у 17 країнах та сотнями франчайзингових точок.

Причина популярності — не лише хайп у соцмережах. Заморожений йогурт тут роблять на основі справжнього грецького йогурту та козячого молочного кефіру, без порошкових сумішей. Десерт має густу кремову текстуру, легку кислинку та менш солодкий смак, ніж багато аналогів. До нього можна додавати близько 30 начинок — від фісташок і меду до пахлави та шоколадної крихти.

Ціни стартують від 58,9 гонконзького долара ($7,7) за невелику порцію. Середня з двома начинками коштує 71,9 HKD, велика — 84,9 HKD. Фірмовий варіант MYKA Special також коштує 71,9 HKD.

Читайте також: Добробут пенсіонерів у ЄС: ЄЦБ підрахував, де люди 65−74 років мають найбільший чистий капітал

Смак витраченого часу


То чи варто стояти в черзі годину? За оцінкою оглядачів, сам десерт справді якісний — його хвалять за свіжість, баланс смаку та кремову текстуру. Але година очікування навряд чи виправдана. Оптимальний варіант — приходити тоді, коли черга коротша. Один із відвідувачів, наприклад, чекав близько 30 хвилин і залишився задоволений.

Отже, MYKA в Гонконзі став прикладом того, як поєднання незвичного продукту, вдалого брендингу та соціальних мереж може перетворити звичайний десерт на міський гастрономічний феномен.


Як ми писали: Нова селенавтика: як Ілон Маск та Китай будують місячну економіку, руйнуючи земні догми

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами